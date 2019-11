TSC Dienheim e.V. im Oktober „Verein des Monats“

Der TSC Dienheim e.V. ist der Oktober-Gewinner des Vereinswettbewerbs „Verein des Monats“, ausgerichtet vom Online-Portal vereinsleben.de.Gemeinsam mit der Sparda-Bank Südwest, dem Landessportbund Rheinland-Pfalz mit seinen regionalen Sportbünden, sowie den Radiosendern RPR1. und bigFM sucht vereinsleben.de jeden Monat bis November 2019 einen Sportverein, der sich in besonderer Form engagiert – ob in sozialen oder gesellschaftspolitischen Bereichen. Die Gewinner dürfen sich jeweils über einen Preis von 10.000 Euro freuen.Die neu gegründete TSC hat ein Musical rund um den Flaschengeist Dschinni, den Meisterdieb Aladin und die hübsche Jasmin aufgeführt. 150 Tänzer im Alter zwischen 3 und 30 Jahren studierten in über 406 Trainingsstunden dieses Mammutprojekt ein. Eltern und Freunde verwandelten in vielen ehrenamtlichen Stunden die örtliche Turnhalle in ein Theater. Ein Kostüm- und ein Näh-Team haben in fast 600 Stunden die Tänzer ausgestattet. Die Zuschauer wurde vollständig in 1001 Nacht gezaubert. Der Verein ist stolz auf die Leistungen aller Tänzer und Helfer und möchte weiterhin solche Projekte umsetzen können.Mit rund 4.300 Stimmen konnte sich der Verein nun bei der Abstimmung gegen vier weitere Vereine durchsetzen. Damit gewinnt der Verein aus Rheinhessen 10.000 Euro für die Vereinskasse, bereitgestellt von der Sparda-Bank Südwest.Sportvereine aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich bis November 2019 für den Wettbewerb registrieren.Weitere Informationen sind im Internet verfügbar: vereinsleben.de