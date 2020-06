Pressemitteilung BoxID: 801332 (Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG)

Rund 700 kostenfreie Radiospots auf RPR1.

Füreinander in Rheinland-Pfalz

Über 500 Bewerbungen von kleinen Betrieben und Unternehmen in Rheinland-Pfalz hat RPR1. im Zuge der Aktion „Wir bringen deinen Laden ins Radio!“ erhalten. Das waren dann so viele, dass die Ausstrahlung der kostenfreien Spots bis Mitte Mai vom Sender verlängert wurde – denn nur so konnten am Ende fast alle Bewerber berücksichtigt werden.



Holger Schröder, Leiter On Air Promotion bei RPR1., ist noch immer begeistert: „Seit Anfang April lief tagsüber in jeder Stunde mindestens ein Spot für einen kleinen Betrieb in Rheinland-Pfalz, der sich wohl sonst keine Werbung leisten könnte. Mitte Mai haben wir mit fast 700 Spots in einem Mediawert von rund 840.000 Euro diese großartige Aktion abgeschlossen.“



Die Radio-Spots wurden von Inhaberinnen, Geschäftsführern und Mitarbeitenden selbst eingesprochenen, von RPR1. technisch bearbeitet und ausgestrahlt – sowohl im landesweiten als auch in den Regionalprogrammen.



Zur Aktion sagt Markus Schuessler, RPR1.Unternehmenskommunikation: „Wir freuen uns total über das Ergebnis und dass unsere Aktion auch von anderen Sendern gehört und übernommen wurde. Unglaublich viele Rückmeldungen darauf von Hörerinnen und Hörern aus unserem Sendegebiet zeigen uns, dass Füreinander in Rheinland-Pfalzfunktioniert und gelebt wird. RPR1. hat in der Corona-Krise mit „Wir bringen deinen Laden ins Radio!“ einen ganz starken Beitrag geleistet.“



