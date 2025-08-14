Wandertipp für den Herbst in Rheinhessen
Die Wanderwege in den Weinbergen bieten goldene Aussichten
"Hiwwel" ist der rheinhessische Mundartbegriff für Hügel. Im größten Weinbaugebiet Deutschlands gibt es neun Prädiaktswanderwege, die alle den Vornamen „Hiwweltour“ führen und damit gleich einen Hinweis auf ihren abwechslungsreichen Charakter geben. Wie es sich für Premiumwege gehört, ist die Beschilderung sehr gut; ein kleines „h“ auf blau-grünem Hintergrund ist immer in Sichtweite.
Einer dieser Prädikatswege ist die "Hiwweltour Heideblick". Der reizvolle Rundweg führt auf 10 km Länge durch die Rheinhessische Schweiz zwischen Alzey und Bad Kreuznach. Den Einstieg findet man am besten in Siefersheim oder Neu-Bamberg.
Durch die Höll
Auf der Anhöhe „Höll“, einem bedeutenden Naturschutzgebiet der Region, genießt man den ersten Blick über die farbenfrohe rheinhessische Hügellandschaft. Es sollen noch viele weitere folgen.
Der Wanderweg führt ganz gemütlich oberhalb der Rebzeilen entlang. Sorgfältig kultivierte Wirtschaftsflächen wechseln sich mit urwüchsig romantischen Naturschutzflächen ab. Hier kann man die Artenvielfalt nicht nur sehen, sondern auch hören. In den Wiesen, Hecken und Sträuchern summt und brummt es. Das macht diesen Wegabschnitt besonders reizvoll.
Romeo und Julia im Weinberg
Schon bald erscheint der Ajaxturm, einer der ältesten Weinbergstürme Rheinhessens, im Blickfeld. Um ihn rankt sich eine tragisch-schöne Legende, die Romeo und Julia in nichts nachsteht. Dort traf sich einst ein Liebespaar – ein Bauernbursche und eine Müllertochter. Doch der Vater zwang seine Tochter einen anderen zu heiraten. Sie starb schon bald an gebrochenem Herzen. An der Stelle, wo sich die Liebenden einst heimlich trafen, ließ der Bauernbursche einen Turm bauen. Noch heute hält Ajax, sein Hund, von den Zinnen des Turms Ausschau nach der Geliebten seines Herrn.
Wo die Heide blüht und die Alm ruft
Nach dem nächsten Anstieg öffnet sich auf einem Plateau eine einzigartige Heidelandschaft, die sich im Spätsommer und Herbst als eine wunderbare Überraschung zwischen Wein und Felsen ausdehnt.
In der Heidelandschaft bei Siefersheim findet die die Besenheide perfekte Bedingungen. Die Pflanze mag es besonders gerne trocken und steinig. Außerdem bevorzugt sie nährstoffarmen Boden. Dafür belohnt sie die Wanderer mit tausenden kleinen Blüten, die den Boden im Spätsommer in einen lila Teppich verwandeln.
Etwas Besonderes auf der Tour ist die "Winzeralm". An einem der schönsten Aussichtspunkte der Strecke wird hier an Wochenenden vom Siefersheimer Weingut Zimmermann Wein ausgeschenkt.
Die "Hiwweltour" "Heideblick" ist zwar nicht allzu lang, geeignete Wanderschuhe sollte man aber tragen. So ein "Hiwwel" hat es manchmal in sich und immerhin sind knapp 300 Höhenmeter zu erwandern.
Weitere Informationen gibt es auf https://www.rheinhessen.de/hiwweltouren. Dort sind auch Karten, Höhenprofile und Beschreibungen der anderen Premiumwege zum Download eingestellt.