Volle Kraft Voraus - eine Schiffstour in Rheinhessen bietet Abkühlung

Rheinhessen – wer denkt da an Inseln? Bekannt ist das größte deutsch Weinbaugebiet als „Land der 1000 Hügel“, von den Einheimischen auch Hiwwel genannt. Dabei erstreckt sich entlang des Rheins zwischen Mainz und Bingen eine ganz andere, für Deutschland besondere Landschaft. Sie prägen zahlreiche Inseln, auch Auen genannt, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind. Diese Rheinauen sind heute Teil des Naturschutzgebietes „Inselrhein“. Die Mariannenaue ist die größte der geschützten Inseln im Rhein. Sie entstand vor etwa 10.000 Jahren durch Kalkfelsen, die von Gletschern aus den bayerischen Alpen im Flussbett abgelagert wurden. Im 9. Jahrhundert zählte die Insel Mariannenaue, die früher Ingelheimer Aue hieß, zur fränkischen Krondomäne. Schon Kaiser Karl I der Große (748 - 814) schätzte die Erholung und die besonderen klimatischen Bedingungen.Eine Umrundung der Mariannenaue mit dem Schiff ist ein ganz besonderes Erlebnis, das Jung und Alt immer wieder begeistert und aufs Neue beeindruckt. Die Schiffsrundfahrt "Rund um die Mariannenaue" streift die angrenzenden Stillwasser-Bereiche, Feuchtwiesen und Schilfflächen, in denen zahlreiche, teils seltene Tier- und Pflanzarten den für sie perfekten Lebensraum finden. Ganz wichtig: ein Fernglas sollte mit im Rucksack dabei sein.Neben Wildschweinen und Rehen sind hier überwiegend Vögel ansässig, die sich von Fischen ernähren. Dazu zählen Fischreiher, Kormorane und der Schwarzmilan. Aber auch die Kanadische Graugans, der Eisvogel, Singschwan, Fischadler, Gänsesäger und Reiherente zählen zu den wandernden bzw. rastenden Tieren auf der Insel Mariannenaue. Die Insel hat eine überregionale Bedeutung als Trittstein für rastende und überwinternde Wasservogelarten.Hohe Pappeln säumen die Auenwiesen entlang des rheinhessischen Rheinufers, auf der nördlichen Seite genießt man den Blick in den Rheingau.Die 1,5 stündige Rundfahrt startet von Mai bis Oktober jeden Sonn- und Feiertag ab dem Anleger an der Hafenmole in Ingelheim. In Heidenfahrt gibt es einen weiteren Halt. Man kann also auch In Ingelheim mit dem Rad einsteigen und in Heidenfahrt aussteigen, um zurück nach Ingelheim über den Rheinradweg zu fahren.Den aktuellen Fahrplan findet man unter: http://www.charterliner.de/s01_vdl_rundfahrten.php