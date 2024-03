Rheinhessen: Im Frühling beginnt die Weinfest-Saison

Weinfeste gibt es viele, aber die Rheinhessen AUSGEZEICHNET Weinfeste sind einmalig. Das regionale Gütesiegel AUSGEZEICHNET gibt es nur für die Weinfeste mit besonderem Flair, einzigartigen Locations und hoher Qualität. Natürlich geht es immer um klasse Weine und regionale Leckerbissen – eingebunden in ein Programm, das so richtig Lust und Laune aufs Feiern macht. Die große Anziehungskraft dieser rheinhessischen Weinfeste hat auch mit der stilvollen Ausgestaltung und dem Wohlfühlambiente zu tun – sei es im Weinberg mit Blick aufs Rebenmeer oder auf dem Marktplatz eines Weindorfs.Den Reigen der Feste eröffnet im April „Trullo in Flammen“ im Weindorf Flonheim. Das Besondere: Der Trullo, das typische Weinberghäuschen, ist die Kulisse für eine zauberhafte Illumination in der Dämmerung. Sie weist den Weg für die Wanderung von Weinstand zu Weinstand am Flonheimer Adelberg. Man genießt die besten Flonheimer Weine mitten in den Weinbergen. Am illuminierten Trullo, dem Wahrzeichen von Rheinhessen, wird man dann nicht nur mit einer wunderbaren Aussicht, sondern auch mit Leckerem vom Grill und Flammkuchen belohnt. Die gekennzeichnete Wander-Route der prämierten Weinwanderung erstreckt sich über ca. 7 km und startet an der Geistermühle.An drei Abenden im Mai wird die Festwiese inmitten der Weinberge des Binger Rochusberges zur romantischen Weinfest-Location. Mitten im Rebenmeer, dort wo der Wein seinen Ursprung hat, genießt man pure Rheinromantik mit ausgezeichneten Binger Weinen, regionaler Kulinarik und guter Musik in entspannter Atmosphäre. Von den Weinbergen des Rochusberges bieten sich grandiose Blicke über den Inselrhein, das rheinhessische Rebenmeer und den Rheingau. Wenn die Dämmerung einsetzt, tauchen hunderte Flammenschalen die Weinbergswege in romantisches Licht und die Nacht der Verführung beginnt.Die Weinpräsentation am Roten Hang bei Nierstein Mitte Juni ist ganz sicher kein Weinfest wie jedes andere. Es ist vielmehr eine Präsentation der besten Weine der weltbekannten Weinlagen am Roten Hang. “Zwischen Himmel und Rhein” dreht sich alles um Riesling, schließlich bieten die wärmespeichernden Böden des Rotliegend, die Sonnenreflexion des Rheins und das einmalige Mikroklima die besten Voraussetzungen für einzigartige Weine dieser Rebsorte. Mit guter Musik, leckerem Essen, gut gelaunten Menschen und dem herrlichen Blick auf den Rhein wird das Weinfest am Roten Hang zu einem einzigartigen Erlebnis!Alle Rheinhessen AUSGEZEICHNET-Weinfeste im Jahr 2024: https://www.rheinhessen.de/ausgezeichnete-weinfeste/0