Genussradeln am Rhein

Obstroute ab Ingelheim : Zwischen Reben und Obstbäumen führt diese Tour vorbei an Winzerhöfen und Hofläden. Im Sommer lockt frisches Obst direkt vom Erzeuger – Genuss pur mit Aussicht.

QuerRhein-Radtour : Diese Tour verbindet zwei Weinregionen, den Rheingau und Rheinhessen. Eine echte Erlebnistour für einen erfüllten Tagesausflug mit der richtigen Mischung aus Flusserlebnis, Wein- und Rheinpanoramen und bedeutsamen Kulturdenkmälern. Start ist in Ingelheim oder Bingen, dort geht es auf die Fähre.,

Selztal-Radweg zwischen Ingelheim und Alzey: Unser Tipp für alle, die entschleunigen wollen. Die Strecke führt entlang der Selz, vorbei an sanften Hügeln, durch beschauliche Orte und viel Natur. Zwischenstopps lohnen sich: Ingelheim mit Relikten der Kaiserpfalz Karls des Großen, Nieder-Olm mit lebendigem Marktplatz, und Alzey mit seiner charmanten Fachwerk-Altstadt, dem Schloss und dem Stadtmuseum.

Der Rheinradweg in Rheinhessen ist ein Paradies für Genussradler, Familien und Naturfreunde – und ein echter Geheimtipp für alle, die nachhaltigen Fahrradurlaub in Deutschland erleben möchten. Zwischen Worms und Bingen führt die rund 90 Kilometer lange Strecke durch malerische Landschaften, vorbei an Weinbergen, Rheinauen und historischen Städten. Perfekt ausgeschildert, fast steigungsfrei und mit guter Bahnanbindung bietet der Rheinradweg beste Voraussetzungen für entspannte Tagesetappen.Die Route ist Teil des europäischen Fernradwegs und begeistert mit einer gelungenen Mischung aus Natur, Kultur und Kulinarik. Ideal auch für Familien: breite Wege, nur wenige enge Passagen und zahlreiche Einkehrmöglichkeiten machen die Tour kindertauglich und abwechslungsreich.Der Rheinradweg ist nur eines von vielen Highlights im gut ausgebauten Radwegenetz Rheinhessens. Wer auf der Suche nach Ruhe, Natur und authentischen Erlebnissen abseits der Massen ist, findet in den angrenzenden Rundtouren ideale Strecken. Hier trifft man auf idyllische Weindörfer, weitläufige Felder und verschlungene Auenlandschaften – perfekt für alle, die beim Radfahren auch die Seele baumeln lassen wollen.Ob Mainz, Worms, Bingen, Ingelheim oder Oppenheim – entlang der Radwege entdecken Besucher nicht nur eine eindrucksvolle Landschaft, sondern auch eine Region voller Geschichte. Die zahlreichen kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten, von mittelalterlichen Altstädten bis zu römischen Ausgrabungen, laden zum Verweilen ein und machen jede Radtour auch zu einer Zeitreise.Die Region bietet Radreisenden alles, was das Herz begehrt: komfortable Unterkünfte vom Winzerhof bis zum Sterne-Hotel, gastfreundliche Gastgeber, regionale Spezialitäten und eine Top-Infrastruktur für Radfahrer. Wer ohne Auto anreisen möchte, profitiert von der sehr guten Bahnanbindung der Städte entlang des Rheinradwegs.