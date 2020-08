Telekom bringt das Rheingau Musik Festival in die Wohnzimmer

Dasund dierealisieren exklusive digitale Konzerte. Dazu zählen Auftritte des Organisten, des Starposaunistenund ein Konzert rund um Werkemitund, der kubanischen Bandund demunter der Leitung vonDie Konzertaufführungen werden durch die beeindruckenden Spielstätten in einem einmaligen Ambiente in Szene gesetzt, präsentieren sich dabei modern, dynamisch und in höchster Qualität und werden mit Interviews mit den Künstlern und neuen Perspektiven auf die Spielstätten ergänzt.Das Rheingau Musik Festival hat die Konzertaufzeichnungen im Spielfilm-Look selbst produziert und in Zusammenarbeit mit dem jungen Filmemacheraus Rüdesheim ( http://www.tin-film.com/ ) realisiert. Die Telekom zeigt die ersten beiden Konzertproduktionenals Livestream im Programmund bei. Die Livestreams sind auch auf derabrufbar. Im Anschluss an das kommende Wochenende stehen diese beiden ersten Konzerte aufund in der Megathek von MagentaTV weiterhin auf Abruf zur Verfügung.Den Auftakt der digitalen Konzertreihe 2020 bildet am 15. August das KonzertFür das zweite Konzert am 16. August hat der US-amerikanische Organistseine „International Touring Organ“ in der Asbachgasse in Rüdesheim aufgestellt.„Trotz Corona konnten wir ein fantastisches Programm für das digitale Rheingau Musik Festival zusammenstellen. Dank der Zusammenarbeit mit der Telekom können alle dabei sein und den Festival-Sommer gemeinsam feiern“, sagt Marsilius Graf von Ingelheim, Geschäftsführer des Rheingau Musik Festivals.„Gemeinsam mit dem Rheingau Musik Festival realisieren wir einen außergewöhnlichen Klassik-Sommer. Die hochkarätigen Künstler in Kombination mit den einzigartigen Kulissen sind ein besonderes audiovisuelles Erlebnis“, sagt Michael Schuld, TV- und Entertainment-Chef bei der Telekom. „Wir freuen uns, das Klassik-Highlight im besten Netz der Telekom direkt zu den Fans bringen zu können.“Im August werden weitere Konzerte aufgezeichnet und ab dem 15. Oktober präsentiert. Instellen die Sopranistin Jeanette Köhn und ein exquisites Jazzensemble rund um denbekannte Werke von Bach in einen neuen Kontext. Unterstützt werden sie durch ein klassisch orientiertes Vokalensemble. Spielstätte ist die im Jugendstil geprägte Lutherkirche in Wiesbaden. Sie zählt zu den beeindruckendsten Spielorten des Rheingau Musik Festivals.Auf der Seite https://www.rheingau-musik-festival.de/festival/live/ finden Sie das Booklet zu allen Konzerten und die digitalen Programmhefte für die einzelnen Konzerte sowie kurze Videos zur Ankündigung der Konzerte.