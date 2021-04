Streichergipfel 2021: Das Rheingau Musik Festival präsentiert das Chamber Orchestra of Europe mit der Nachwuchselite der Kronberg Academy

Die beiden großen Kulturinstitutionen der Rhein-Main-Region, das Rheingau Musik Festival als Veranstalter und die Kronberg Academy als Ausbildungsstätte, legen in diesem Sommer den Grundstein zu einer auf mehrere Jahre ausgelegten Kooperation. In sechs Konzerten wird das Chamber Orchestra of Europe am letzten Juli-Wochenende sein lang erwartetes Debüt beim Rheingau Musik Festival feiern und bei diesen Konzerten mit zehn jungen Solistinnen und Solisten der Kronberg Academy gemeinsam musizieren. An drei Tagen widmen sich je zwei Konzerte einer musikalischen Epoche: Die zwei Konzerte an Tag 1 nehmen die Epoche des Barock näher in den Blick, die zwei Konzerte am Folgetag Werke der Klassik und die letzten beiden Konzerte das romantische Repertoire.In diesen herausfordernden Zeiten möchte das Rheingau Musik Festival die Nachwuchsförderung auf einer breiteren Ebene sicherstellen und in die Zukunft führen. Gemeinsam können das Festival und die Kronberg Academy den jungen, aufstrebenden Musikerinnen und Musikern eine breitere Karriereentwicklung ermöglichen, von der Ausbildung in Kronberg über weitere nachhaltigere und vielfältige Auftrittsmöglichkeiten beim Rheingau Musik Festival und zusätzlichen Saisonveranstaltern der Region. Für das Festival ist es ein weiterer, wichtiger Baustein zur Identifizierung, Bindung und Begleitung der musikalischen Nachwuchselite auf ihrem Weg an die Weltspitze. Wenn diese Vorhaben zusätzlich mit einem international renommierten Spitzenensemble wie dem Chamber Orchestra of Europe als zukünftigem Residenzorchester im Casals Forum in Kronberg realisiert werden können, ist es für alle eine Win-Win-Situation.Raimund Trenkler: „Partnerschaften machen Freude, erst recht in diesem Fall, wo so wunderbare Dinge gemeinsam entstehen können. Hier kommen mehrere Partnerschaften zusammen, zum einen die Partnerschaft zwischen der Kronberg Academy und einem Weltklasse-Ensemble, dem Chamber Orchestra of Europe, das hier im Casals Forum seine Residenz nehmen wird, und zugleich die Partnerschaft mit dem Rheingau Musik Festival. Es ist schön, dass wir diesen Weg gefunden haben, gemeinsam junge Künstler zu fördern. Die jungen Solisten sind Teil einer Weltauswahl aus zwanzig verschiedenen Nationen. Das Besondere an diesem Wochenende ist, dass zehn dieser Ausnahmetalente mit dem Chamber Orchestra of Europe zusammenkommen und sich hier als junge Solisten vor dem Orchester und ohne einen Dirigenten präsentieren. Eine intime Kommunikation, die man mitverfolgen kann als Publikum. Musik hautnah zu erleben, dafür steht Kronberg.“ist Vorsitzender des Vorstandes der Kronberg Academy Stiftung sowie der Rostropovich Cello Foundation und der Gidon Kremer Stiftung.Michael Herrmann: „Die Kronberg Academy und das Rheingau Musik Festival haben den großen Cellisten Pablo Casals als verbindendes Element. Pablo Casals gab mir mit seinem Festival im südfranzösischen Prades den Anstoß, ein Festival zu gründen. Die Kronberg Academy wurde am 20. Todestag von Pablo Casals 1993 gegründet und seine Witwe ist bis heute die Schirmherrin. Für das Rheingau Musik Festival ist es sehr wichtig, junge Künstler zu fördern, die am Beginn ihrer Karriere stehen, und so ist die Idee entstanden, dass wir junge Künstlerinnen und Künstler der Kronberg Academy, die weltweit ausgesucht werden, zu unserem Festival einladen, und zwar in Verbindung mit dem Chamber Orchestra of Europe, das in diesem Jahr sein Festival-Debüt feiern wird. Diese Konzerte zählen zu den diesjährigen Höhepunkten des Rheingau Musik Festivals.“ist Intendant und Geschäftsführer der Rheingau Musik Festival Konzert GmbHFreitag, 30.07.2021, 17.00 Uhr, Kurhaus Wiesbaden, Friedrich-von-Thiersch-SaalViolineOuvertüre aus Ouvertüre, Scherzo und Finale E-Dur op. 52Violinkonzert e-Moll op. 64„Liebeslieder. Walzer“ (Orchesterversion) (Auswahl)Karten zu: 80,- € / 70,- € / 55,- € / 40,- € / 20,- €zzgl. Systemgebühr von 1,80 € pro KarteFreitag, 30.07.2021, 20.00 Uhr, Kurhaus Wiesbaden, Friedrich-von-Thiersch-SaalVioloncelloKonzert-Ouvertüre op. 32 „Das Märchen von der schönen Melusine“Violoncellokonzert a-Moll op. 129Serenade Nr. 2 A-Dur op. 16Karten zu: 80,- € / 70,- € / 55,- € / 40,- € / 20,- €zzgl. Systemgebühr von 1,80 € pro KarteSamstag, 31.07.2021 16:00 Uhr, Kurhaus Wiesbaden, Friedrich-von-Thiersch-SaalViolineViolineViolaSinfonia concertante Es-Dur KV 364Entr’acte Nr. 2 D-Dur aus: Bühnenmusik zu „Rosamunde, Fürstin von Cypern“ D 797: Polonaise für Violine und Orchester B-Dur D 580Sinfonie Nr. 35 G-Dur KV 385 „Haffner“Karten zu: 75,- € / 65,- € / 50,- € / 40,- € / 20,- €zzgl. Systemgebühr von 1,80 € pro KarteSamstag, 31.07.2021, 19.00 Uhr, Kurhaus Wiesbaden, Friedrich-von-Thiersch-SaalViolineVioloncelloOuvertüre zu „Der Schauspieldirektor“ KV 486Violoncellokonzert D-Dur Hob. VIIb:2Konzertstück für Violine und Orchester D-Dur D 345Sinfonie Nr. 101 D-Dur Hob. I:101 „Die Uhr“Karten zu: 75,- € / 65,- € / 50,- € / 40,- € / 20,- €zzgl. Systemgebühr von 1,80 € pro KarteSonntag, 01.08.2021, 16.00 Uhr, Kurhaus Wiesbaden, Friedrich-von-Thiersch-SaalViolineViolineViolaVioloncelloToccata d-Moll BWV 538 (arr. Roberts)Violakonzert G-Dur TWV 51:G9Violoncellokonzert a-Moll Wq 170Doppelkonzert für zwei Violinen d-Moll BWV 1043Karten zu: 70,- € / 60,- € / 50,- € / 40,- € / 20,- €zzgl. Systemgebühr von 1,80 € pro KarteSonntag, 01.08.2021, 19.00 Uhr, Kurhaus Wiesbaden, Friedrich-von-Thiersch-SaalViolineViolineVioloncelloVioloncelloDoppelkonzert für zwei Violoncelli G-Moll RV 531Sinfonie C-Dur RV 114„Le Quattro Stagioni“ („Die vier Jahreszeiten“)Karten zu: 70,- € / 60,- € / 50,- € / 40,- € / 20,- €zzgl. Doppelkonzert für zwei Violoncelli G-Moll RV 531Sinfonie C-Dur RV 114„Le Quattro Stagioni" („Die vier Jahreszeiten")Karten zu: 70,- € / 60,- € / 50,- € / 40,- € / 20,- €zzgl. Systemgebühr von 1,80 € pro KarteDie Kronberg Academy gilt heute als eine der wichtigsten Begegnungs- und Ausbildungsstätten für junge Geiger, Bratschisten, Cellisten und inzwischen auch für junge Pianisten: Mitten in Europa versammelt sie eine Weltauswahl der begabtesten jungen Musiker und bringt sie mit den großen Künstlern unserer Zeit zusammen. In den Kronberg Academy Studiengängen arbeiten junge Solisten das ganze Jahr über intensiv mit renommierten Musikern und können einen Bachelor- und Masterabschluss erwerben. Die Veranstaltungen der Kronberg Academy bieten jungen Künstlern eine gemeinsame Bühne mit ihren Vorbildern und dem Publikum die Gelegenheit, in diese besondere Atmosphäre mit einzutauchen. Mehrmals im Jahr gehen Studierende der Kronberg Academy gemeinsam „on Tour" und treten auf internationalen Bühnen zusammen auf. Mit dem Bau des „Casals Forums“, eines Kammermusiksaals und eines Studienzentrums, wird die Kronberg Academy all ihren Aufgaben in Kronberg ein Zuhause und eine Zukunft geben.