Moderne Klassik: Hyundai ist neuer Mobilitätspartner des Rheingau Musik Festivals

Hyundai Motor Deutschland ist neuer Sponsor des traditionsreichen Rheingau Musik Festivals. Als offizieller Mobilitätspartner unterstützt Hyundai eines der größten privatwirtschaftlichen Musikfestivals Europas, während der bis September 2025 laufenden Festivalsaison mit einer alternativ angetriebenen Fahrzeugflotte – und leistet so einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur.Eine Flotte von über 30 Fahrzeugen, vorwiegend Elektroautos wie der Hyundai KONA Elektro, der IONIQ 5 und der IONIQ 6 stehen dem Team der Rheingau Musik Festival Konzert GmbH ab November 2024 zur Verfügung. Das Rheingau Musik Festival lockt seit fast 40 Jahren alljährlich mehr als 130.000 Zuschauer in die Weinregion unweit von Wiesbaden und Frankfurt am Main. Etwa 170 Konzerte finden an ca. 30 historischen Orten wie dem Kloster Eberbach, dem Kurhaus Wiesbaden und dem Schloss Johannisberg statt. Auch in Weingütern, Gestüten und weiteren exklusiven Spielstätten sind unterschiedlichste Veranstaltungen geplant., erklärt Ulrich Mechau, President & CEO der Hyundai Motor Deutschland GmbH.Die ersten, mit dem Veranstaltungslogo verzierten, Flottenfahrzeuge wurden am Mittwoch (6. November 2024) in Offenbach von Ulrich Mechau, President & CEO sowie Christina Herzog, Direktorin Marketing & PR bei der Hyundai Motor Deutschland GmbH, an den Geschäftsführer der Rheingau Musik Festival Konzert GmbH, Marsilius Graf von Ingelheim und den Intendanten und Geschäftsführer Michael Herrmann übergeben., betont Michael Herrmann, Intendant und Geschäftsführer des Rheingau Musik Festivals., so Marsilius Graf von Ingelheim, Geschäftsführer des Rheingau Musik Festivals.Zahlreiche Stars werden die modernen, elektrifizierten Hyundai Modelle kennenlernen: Beispielsweise die südkoreanische Geigerin Bomsori Kim, die als regelmäßiger Gast des Rheingau Musik Festivals im kommenden Jahr ihren Beethoven-Sonatenzyklus fortführen wird. An der Seite weiterer Virtuosen der klassischen Musik sind diesmal auch die Pop-Rock-Band Revolverheld oder die italienische Rocksängerin und Songwriterin Gianna Nannini auf der Bühne zu erleben.Im Rahmen ausgewählter Veranstaltungen können auch die Besucher einen Blick auf die Hyundai Modelle werfen: An ausgewählten Locations präsentiert die südkoreanische Marke ihre Fahrzeuge in malerischer Kulisse. Konzertgäste können bei dieser Gelegenheit auch direkt einen Probefahrttermin beim nächstgelegenen Hyundai Vertragspartner vereinbaren. Im Zuge des Sponsorings ist das Unternehmen auch in Print- und Digitalmedien präsent, die vom Veranstalter herausgegeben werden.Bildtext Fahrzeugübergabe (v.l.n.r.): Ulrich Mechau, President & CEO Hyundai Motor Deutschland GmbH, Marsilius Graf von Ingelheim, Geschäftsführer Rheingau Musik Festival Konzert GmbH, Christina Herzog, Direktorin Marketing & PR Hyundai Motor Deutschland GmbH und Michael Herrmann, Intendanten und Geschäftsführer Rheingau Musik Festival Konzert GmbH.Das Rheingau Musik Festival zählt zu den größten privatwirtschaftlichen Musikfestivals Europas und veranstaltet jedes Jahr etwa 170 Konzerte in der gesamten Region von Frankfurt über Wiesbaden bis zum Mittelrheintal. Einmalige Kulturdenkmäler wie Kloster Eberbach, Schloss Johannisberg, Schloss Vollrads oder das Kurhaus Wiesbaden sowie auch pittoreske Weingüter verwandeln sich jeden Sommer in Konzertbühnen für Stars der internationalen Klassikszene und interessante Nachwuchskünstler von Klassik über Jazz bis hin zu Kabarett und Weltmusik.Informationen: www.rmf.de Die Hyundai Motor Deutschland GmbH mit Sitz in Offenbach am Main ist eine 100-prozentige Tochter der Hyundai Motor Company. Die südkoreanische Marke hat sich mit jährlich konstant über 100.000 Neuzulassungen auf dem deutschen Markt etabliert. Überzeugend für die Kunden sind neben dem attraktiven Design und einem sehr guten Preis-Wert-Verhältnis das 5-Jahres-Garantiepaket ohne Kilometerbegrenzung für alle Hyundai Modelle. Im Jahr 2023 hat Hyundai in Deutschland 106.381 Fahrzeuge neu zugelassen, was einem Marktanteil von 3,7 Prozent entspricht. Damit bleibt Hyundai stärkste asiatische Marke in Deutschland. Hyundai festigt weiterhin seine Position als Anbieter alternativer Antriebe. Neben den beliebten elektrifizierten SUV ist die Submarke IONIQ mit den vielfach ausgezeichneten Modellen Hyundai IONIQ 5 und Hyundai IONIQ 6 ein wichtiger Eckpfeiler, um in Europa ab 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zu verkaufen. Als Qualitätssiegel für Fortschritt und Innovation wurde der IONIQ 6 2023 mit dem goldenen Lenkrad prämiert. Im europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum in Rüsselsheim werden zwei Drittel der in Europa verkauften Fahrzeuge konstruiert und getestet. Hyundai Motor produziert in Europa für Europa an zwei Standorten: Im tschechischen Nošovice werden die Modellreihen i30, TUCSON und KONA Elektro gefertigt, im türkischen Hyundai Assan Otomotiv laufen der i10, die i20 Modellreihe und der BAYON vom Band. Hyundai versteht sich als Mobilitätsanbieter. Bei allen Aktivitäten spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle: So elektrifiziert Hyundai die Fahrzeugflotte seines Bundesliga-Partners Eintracht Frankfurt. Zudem wird für jeden in Deutschland verkauften IONIQ 5 und IONIQ 6 im Rahmen eines Aufforstungsprojektes mit der Stiftung Plant-My-Tree ein Baum gepflanzt, Anfang 2024 waren es bereits über 21.000. Für jedes andere verkaufte Modell schützt Hyundai einen Quadratmeter Lebensraum für heimische Tiere und Pflanzen. In Zusammenarbeit mit der Meeresschutzorganisation Healthy Seas finden weltweit Aktionen statt, um Strände und Ozeane von Müll zu befreien. Die sogenannten Geisternetze werden recycelt und das entstandene Econyl-Garn wird unter anderem in Fußmatten und Teppichen der IONIQ Modelle verarbeitet.Informationen und Fotos auch online unter www. hyundai.news/de