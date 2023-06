36. Festivalsaison startet morgen!

Morgen feiert das 36. Rheingau Musik Festival mit der Sopranistinund dem Violinistensowie demund demunter der Leitung vonim Kloster Eberbach seine festliche Eröffnung. Die Festrede zum Eröffnungskonzert am 24. und 25.6.2023 hält der ehemalige BundespräsidentMit der Ouvertüre „Le carnaval romain“ von Hector Berlioz startet das Rheingau Musik Festival in den 36. „Sommer voller Musik“, bevor Édouard Lalos Symphonie espagnole erklingt, die vielmehr Violinkonzert als Sinfonie ist. In der zweiten Konzerthälfte tauchen transparente Klänge sowie eine beinahe spielerische und zugleich doch geistvolle sakrale Musiksprache die erhabene Basilika von Kloster Eberbach mit Francis Poulencs Stabat Mater in eine weihevolle Stimmung.Boris Rhein, hessischer Ministerpräsident und Schirmherr des Rheingau Musik Festival.Das Eröffnungskonzert (Sa., 24.6.) wird ab 19 Uhr live in hr2-kultur übertragen.3sat sendet das Eröffnungskonzert am Samstag, den 8. Juli, um 22.05 Uhr, das hr-fernsehen am Sonntag, den 9. Juli, um 8.15 Uhr.Video-Livestream am 24.6. auf hr-sinfonieorchester.de und auf youtube.com/hrsinfonieorchester. Außerdem ab dem 25.6. in der ARD Mediathek aufrufbar.Fünf herausragende Künstlerpersönlichkeiten werden das Programm des diesjährigen Festivalsommers als Fokus-Künstlerinnen und -Künstler vomim Besonderen prägen: der Geiger, die Cellistin, die Hornistin, der Schlagzeugerund der Jazz-Allrounderwerden jeweils in mehreren abwechslungsreichen Konzerten zu erleben sein. Im Rahmen des Schwerpunktssteht in diesem Jahr das Werk Gustav Mahlers im Fokus. Drei seiner Sinfonien – Nr. 2, 4 und 9 – erklingen diesen Sommer im Original. Auf die dritte Sinfonie wird mit einer Bearbeitung für Kammerorchester und -chor ein ganz neues Licht geworfen. Daneben steht der selten gehörte Klavierquartettsatz in a-Moll auf dem Programm und in einem musikalisch-literarischen Abend wird die Ehe der beiden Künstlerpersönlichkeiten Gustav und Alma Mahler näher beleuchtet. Zwei bemerkenswerte Kompositionen werden diesen Sommer aus unterschiedlichen Perspektiven zu erleben sein: dievon Johann Sebastian Bach und Igor Strawinskys. Verschiedene Arrangements und Besetzungen gewähren erfrischend neue Blickwinkel auf die beiden berühmten Werke.sind außerdem weltweit bedeutende Musikerinnen und Musiker wie Avi Avital, Khatia Buniatishvili, Renaud Capuçon, María Dueñas, Julia Fischer, Thibaut Garcia, David Garrett, Christian Gerhaher, Wolfgang Haffner, Hilary Hahn, Max Herre, Philippe Herreweghe, Arthur und Lucas Jussen, Sheku Kanneh-Mason, Michael Patrick Kelly, Bomsori Kim, Anastasia Kobekina, Nils Landgren, Martynas Levickis, Jan Lisiecki, Gregor Meyle, Gabriela Montero, Fabian Müller, Ragna Schirmer, Grigory Sokolov, Kian Soltani, Curtis Stigers, Antoine Tamestit, Christian Tetzlaff, Daniil Trifonov, Anna Vinnitskaya, Yuja Wang, Michael Wollny oder SEVEN. Neben renommierten Vokal- und Instrumentalensembles wie dem Tenebrae Choir, den Solisten des Collegium Vocale Gent, der Jazzrausch Bigband, der Mnozil Brass, dem Fauré Quartet, dem Quator Ardeo, den Bläsern der Berliner Philharmoniker, dem Janoska Ensemble sorgen verschiedene Klangkörper der Alten Musik sowie zahlreiche internationale Spitzenorchester, etwa das Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia unter der Leitung von Gianandrea Noseda, das Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Herbert Blomstedt, das London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Edward Gardner, das Gustav Mahler Jugendorchester unter der Leitung von Jakub Hrůša, Die Deutsche Kammerphilharmonie unter der Leitung von Omer Meir Wellber, das Mahler Chamber Orchestra unter Daniel Harding, das hr-Sinfonieorchester unter der Leitung von Alain Altinoglu, das Schleswig-Holstein Festival Orchestra unter der Leitung von Christoph Eschenbach, European Union Youth Orchestra unter der Leitung von Antonio Pappano, das Stuttgarter Kammerorchester, das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Frank Strobel und viele weitere für klangprächtige Konzertmomente.Die Gesamtkosten belaufen sich auf 8 Mio. Euro. Langfristige Sponsorenverträge, Konzerte- und Sachsponsorings, die Beiträge und Spenden der Mitglieder des Fördervereins sowie ein Landeszuschuss in Höhe von 25.000 Euro sichern die Finanzierung des Rheingau Musik Festivals.sind Schloss Johannisberg, Kloster Eberbach, Schloss Vollrads und das Kurhaus Wiesbaden. Dazu kommen zahlreiche Kirchen und Weingüter im Rheingau und Wiesbaden. Auch in diesem Jahr sind der Schlachthof Wiesbaden, Weingut Westerhaus und das Gestüt Schafhof in Kronberg wieder als Spielstätten vertreten. Erstmals nach ihrer Renovierung finden auch wieder Konzerte in der Rheingoldhalle Mainz statt. Und im Rahmen der mehrjährigen Kooperation mit der Kronberg Academy ist das Rheingau Musik Festival diesen Sommer zu Gast im neu eröffneten Casals Forum in Kronberg.LOTTO Hessen engagiert sich erneut als Hauptsponsor des Rheingau Musik Festivals. Als Co-Sponsoren unterstützen dieund diein Verbindung mit derdas Rheingau Musik Festival. Als Premium-Projektpartner agieren die, diemit ihrer Tochter, dieund die. Offizieller Automobilpartner ist die. Dieist in diesem Jahr erneut offizieller Nachhaltigkeitspartner.ist der offizieller Airlinepartner. Medienpartner des Festivals sind der, derund diesowie der Kultursender0 67 23/ 60 21 70 (Mo – Fr, 9.30 – 17 Uhr) | www.rheingau-musik-festival.de