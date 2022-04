Wege-ins-ausland.de bietet für alle, die ins Ausland gehen möchten, umfassende Auskunft, frei von Werbung. Interessierte aller Altersgruppen, von Schüler:innen und Abiturient:innen bis zu Senior:innen, finden hier einen Überblick über Reiseformen und Tätigkeiten im Ausland: Vom Auslandspraktikum und -studium, über Sprachreisen, Au Pair und Jugendreisen, bis zu Sabbatical und Backpacker. Auf diese Weise hilft das Infoportal bei der Entscheidungsfindung und Planung des Auslandsaufenthaltes. Hier werden unabhängige Informationen bereitgestellt und bei Anfragen erfolgt eine Weiterleitung an Anbieter der jeweiligen Reiseart.Eine der vielen vorgestellten Formen für einen Auslandsaufenthalt ist, als Volunteer ein Projekt zu unterstützen. Doch was genau ist eigentlich Freiwilligenarbeit und Freiwilligendienst, welche Formen gibt es und welche passt am besten? Diese Fragen werden hier alle beantwortet. Interessierte erhalten umfangreiche Informationen und einen Einblick in eine Reihe von Möglichkeiten, sich als Freiwillige im Ausland zu engagieren. Ob gefördert oder nicht gefördert, je nach Reiseziel, Dauer oder Einsatzbereich – es gibt viele Optionen.Für eine längere Zeit ein Land zu bereisen und dabei auch Arbeitserfahrungen zu sammeln klingt insbesondere für jüngere Menschen sehr ansprechend. Deshalb entscheiden sich viele Abiturient:innen oder Studierende für einen Work and Travel Aufenthalt, denn auf diese Weise lässt sich die große Reise außerdem teilfinanzieren. Bei wege-ins-ausland.de gibt es nicht nur allgemeine Hinweise und Tipps zur Vorbereitung, sondern auch speziell für die beliebtesten Work and Travel Ziele, wie Australien, Kanada oder USA.Da Auslandsaufenthalte auch immer mit gewissen Kosten verbunden sind, lohnt es sich, sich über Fördermöglichkeiten zu informieren. Im Ratgeber-Teil der Website werden unter anderem verschiedene Optionen zur Finanzierung vorgestellt. Dazu gehören diverse Stipendien, staatliche Förderungen, wie Erasmus oder Auslands-BAföG, sowie Fördermöglichkeiten für spezielle Zielgruppen. Interessierte erhalten hier Informationen zu den Programmen, den Kriterien und zur Bewerbung.