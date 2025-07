Rainbow Garden Village nimmt neue „Adventure & Trips“ ins Programm auf - ab sofort buchbar

Unterkünfte mit gehobenem Standard

Die gemeinnützige Volunteer-Organisation Rainbow Garden Village (RGV) mit Sitz in München freut sich, ihr erweitertes Angebot im Programm ,, Adventure & Trips " bekannt zu geben. Ab sofort stehen Reisenden zahlreiche neue Touren in Asien und Ozeanien zur Verfügung – mit einem Fokus auf Abwechslung, Natur und jede Menge Spaß.Die Reisen bieten einen authentischen Einblick in Länder wie Indonesien, Thailand, Australien, Japan, Indien oder Vietnam. Ziel ist es, die Zeit im Ausland mit unvergesslichen Erlebnissen zu kombinieren - in einer lockeren, gleichgesinnten Reisegruppe.Das erweiterte Angebot richtet sich insbesondere an junge, abenteuerlustige Reisende, Backpacker und Entdecker. Viele der neuen Adventure & Trips sind dabei in unterschiedlichen Varianten buchbar: als preisbewusste Rundreise oder als komfortablere Erlebnisreise. Die Reisedauer der Touren variiert flexibel zwischen 9 und 38 Tagen.Teilnehmende profitieren von umfangreichen Inklusivleistungen, darunter:Ein detaillierter Überblick über alle neuen Adventure & Trips findet sich auf folgender Website: https://www.rainbowgardenvillage.com/programme/reisen