Rainbow Garden Village im bigFM-Interview zur Themenwoche ,,bigVOLUNTEER"

Deutschlands privater Jugend-Radiosender bigFM, stellt mit seiner Themenwoche ,,bigVOLUNTEER” ehrenamtliches Engagement in den Fokus – on Air, online und auf Social Media. Während der Aktionswoche berichtet der Sender täglich über diverse Projekte aus ganz Deutschland, die nachhaltige Veränderungen bewirken und zu Eigenengagement motivieren. Die Teilnahme von Rainbow Garden Village an dieser Initiative unterstreicht die Bedeutung und Relevanz internationaler Freiwilligenarbeit im Ausland – gerade in Zeiten globaler Herausforderungen.Anbei befindet sich das Transkript des bigFM Radio-Interviews vom 27.06.2025. Das vollständige Interview ist ebenfalls im Presse- und Medienbereich von Rainbow Garden Village nachzuhören.Steffen Mayer (RGV): Also bei uns im Ehrenamt sprechen wir konkret von Freiwilligendiensten im Ausland. Das heißt, Volunteers unterstützen Hilfsprojekte im Ausland auf eine gewisse Zeit lang, also das heißt, ab vier Wochen ist das in der Regel möglich, manche Volunteers gehen bis zu acht Wochen ins Ausland, andere ein ganzes Jahr. Das Besondere bei Rainbow Garden Village ist, dass wir unsere teilnehmenden Volunteers vorbereiten, dann entsenden und vor Ort dann auch wieder in Empfang nehmen.Steffen Mayer (RGV): Wir haben weltweit momentan über 250 Volunteer-Projekte und die kategorisieren wir in die Bereiche Soziales, Arbeiten im Bereich Wildlife und Tier, Sport, Naturschutz und Klimaschutz und Medizin.Steffen Mayer (RGV): Da gibt’s ganz viele Erfolgsgeschichten, also beeindruckend finde ich nach wie vor den Standort in Mtwara in Tansania. Süd-Tansania ist das, da ist jetzt über die letzten 15 Jahre ein ganzes Volunteer-Dorf entstanden, das heißt Volunteer-Unterkünfte, ein großes Amphitheater in der Mitte, ein Pool ist da mit dabei, ein Women-Empowerment-Center, dann haben wir eine Schule gebaut, und jetzt entstehen weitere Unterkünfte an der Küste und das wird alles mit natürlichen Ressourcen gebaut und von unseren Volunteers mitgebaut.