Rainbow Garden Village (RGV) ist ab sofort Teil des European Solidarity Corps (ESC)

Die internationale Volunteer-Organisation Rainbow Garden Village (RGV) gibt mit Stolz ihre Anerkennung als akkreditierte Organisation im European Solidarity Corps (ESC) bekannt. Ab sofort vergibt RGV geförderte Freiwilligendienste, die jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren die einzigartige Möglichkeit bieten, sich freiwillig und sinnvoll weltweit zu engagieren – komplett kostenfrei.Das geförderte Programm ermöglicht Auslandsaufenthalte von 2 Wochen bis zu 12 Monaten. Die Tätigkeitsbereiche konzentrieren sich dabei auf soziale Projekte sowie die Arbeit mit Tieren. Einsatzmöglichkeiten gibt es in verschiedenen europäischen Ländern sowie vereinzelt in Afrika (z.B. Südafrika), Lateinamerika und Asien.Die Plätze im Programm sind begrenzt, weshalb sich Interessierte frühzeitig bewerben sollten. Eine Übersicht der verfügbaren Projekte sowie Informationen zur Bewerbung finden sich ab sofort unter:Der European Solidarity Corps (ESC) ist eine Initiative der Europäischen Union, die jungen Menschen die Möglichkeit bietet, sich in solidarischen Projekten im In- und Ausland zu engagieren. Dabei werden soziale Verantwortung, interkultureller Austausch und persönliche Entwicklung gefördert – ganz im Sinne eines gemeinsamen Europas.