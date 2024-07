Neue Möglichkeiten für junge Menschen: Bezahlte Auslandspraktika verbinden Berufserfahrung mit Abenteuer

Rainbow Garden Village, ein führender Anbieter von Freiwilligenprojekten und Praktika im Ausland, erweitert sein Angebot und bietet nun auch bezahlte Auslandspraktika an. Diese neuen Praktika richten sich an Abiturient:innen, Studierende und junge Berufseinsteiger:innen und bieten zahlreiche Vorteile, darunter eine Bezahlung, kostenlose Unterkunft und ein umfangreiches Umzugspaket. Eines der ersten Angebote ist die Stelle als Kundenbetreuer:in in Lissabon, Portugal.



Das neue Angebot bezahlter Auslandspraktika ermöglicht es jungen Menschen, ohne finanzielle Hürden wertvolle Berufserfahrung im Ausland zu sammeln. Darüber hinaus bietet ein Auslandspraktikum die einmalige Gelegenheit zu reisen und den persönlichen Horizont zu erweitern. So verbindet ein Auslandspraktikum berufliche Weiterbildung mit den Vorteilen des Reisens und wird so zu einer unvergleichlich bereichernden Erfahrung.



Praktikant:innen profitieren von einer attraktiven Vergütung, kostenlosen Unterkünften und der Erstattung der Flugkosten nach Vertragsunterzeichnung.



Voraussetzungen für die Teilnahme an einem bezahlten Praktikum sind unter anderem Deutsch als Muttersprache und eine Betriebszugehörigkeit von mindestens sechs Monaten. Diese Regelung gewährleistet, dass die Praktikanten ausreichend Zeit haben, sich in ihren neuen Aufgaben einzuarbeiten und wertvolle berufliche Fähigkeiten zu erwerben.



Rainbow Garden Village plant, in Zukunft das Angebot an bezahlten Praktikumsplätzen weiter auszubauen und zusätzliche Möglichkeiten in verschiedenen Ländern und Branchen anzubieten. Dies öffnet die Türen für zahlreiche junge Talente, die ihre Karriere auf internationaler Ebene entwickeln möchten.



Interessierte können sich auf der Website von Rainbow Garden Village über die verschiedenen Angebote informieren und sich direkt bewerben

