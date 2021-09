Hier gibt es viel zu entdecken! Zunächst wird sehr umfangreich und gebündelt über alle Bereiche aufgeklärt. Was bedeutet nachhaltiges Reisen überhaupt? Das ökologische, wirtschaftliche und soziale Reiseverhalten ist in seinen Auswirkungen nicht zu unterschätzen. Damit das Reisen eine Win-Win Situation für das Klima, die Menschen vor Ort, die Tiere und die Natur ist, gibt es vieles zu berücksichtigen. Man lernt viel über Achtsamkeit und wird auf tolle Ideen gebracht, wie man seine nächste Urlaubsreise verbringen könnte.Nachhaltigkeit ist eine Lebenseinstellung, die im Trend liegt. Bei Urlaubsreisen ist eine gute Vorbereitung nicht nur äußerst wertvoll und wird sich später auszahlen, es steigert auch die Vorfreude und man hat insgesamt mehr davon! Sich mit den möglichen Urlaubsdestinationen, einer emissionsarmen Anreise, einer nachhaltigen Unterkunft und der optimalen Packliste auseinanderzusetzen bringt für alle Beteiligten den bestmöglichen Mehrwert, denn das macht nicht nur Spaß - die Reisenden werden so auch optimal vorbereitet.Wer bietet nachhaltiges Reisen an? Hier finden Reisehungrige jeden Alters viele Geheimtipps für unvergessliche Reise-Erlebnisse, die nicht nur zur eigenen Erholung beitragen, sondern auch Umwelt und Klima schonen. Im Einklang mit der Natur und den Menschen im Gastland die fremde Kultur erleben und den eigenen Erfahrungshorizont erweitern - das bieten diese Reiseveranstalter und es kommen laufend neue hinzu.Nachhaltiger Tourismus hat unter anderem das Ziel, den Urlaubsort so zu verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Der Nachhaltig-Reisen-Blog ist wie ein kleines Wikipedia: Alle wichtigen und relevanten Informationen können hier abgerufen werden und lassen keine Fragen mehr offen. Von vertrauenswürdigen Siegeln im Tourismus über CO2-Kompensation bis zum Thema Plastikmüll im Urlaub ist wirklich alles dabei.Wer steckt dahinter? RGV Gründer Steffen Mayer lebt diesen Reisetrend als Reiseveranstalter für Freiwilligenarbeit bereits seit mehr als 20 Jahren. Das Thema Nachhaltigkeit begleitet ihn und sein Team von Beginn an und zieht sich ebenso durch sämtliche Volunteer Projekte, die weltweit angeboten werden. Rainbow Garden Village engagiert sich für umweltbewusstes Reisen, sinnvolle Freiwilligenprogramme und setzt sich aktiv für den Klimaschutz ein.