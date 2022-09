Ruki Vverh Live On Stage

Wir präsentieren euch das Legenden Duo Rukki Vverh Live on Stage im Showroom!Ruki Vverh Songs:Руки Вверх - Ай яй яйРуки Вверх! - 18 мне ужеIm neuen Außenbereich bieten wir euch Schaschlik und sommerliche Atmosphäre an und das sogar an kalten Tagen. Natürlich wird es ganz viel Konfetti & CO₂ geben.SHOWROOM ?·Daniels.ErikXO ⚫️?.TBA.OZEEEinlass ab 23 UhrREVOLUTION - Join the love ❤️Schließ umsonst eine Membercard ab und erhalte 20€ Freiverzehr, Getränkevorteil u.v.m. ? (infos folgen)TISCHRESERVIERUNG über unsere Website: www.Revolution-Nachtpalast.de Folgt uns auf Instagram @revolutionnachtpalast