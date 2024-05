Führungswechsel in der PRIVÀ Alpine Lodge Lenzerheide

Während acht Jahren führte Corina Renggli die PRIVÀ Alpine Lodge auf der Lenzerheide als Gastgeberin. Unter ihrer Leitung platzierte sich das Resort mit 456 Betten, unter den etabliertesten Ferienhotels und ist in Punkto Gästezufriedenheit ein Leuchtturm der Schweizer Hotellerie, was im Januar 2024 durch den Erhalt vom Holiday Check “Gold Award” erneut bestätigt wurde. Der 27jährige Julian Matthijssen ist seit 7 Jahren in der PRIVÀ tätig und hat eine Bilderbuchkarriere hinter sich. Begonnen als Praktikant, arbeitete er sich in dieser Zeit bis zum stellvertretenden Gastgeber hoch. „Es ist Zeit, dieses Prunkstück in neue Hände zu geben. Mit Julian übernimmt nun ein ebenso leidenschaftlicher Gastgeber das Zepter.“, meint Corina Renggli, die sich nun eigenen Projekten annimmt.Die stilvollen Apartments der PRIVÀ Alpine Lodge sind mit eigenem Kamin und zumeist Privatsauna ausgestattet und bieten doch allen Luxus eines Sternehotels. Die 13 Gebäude mit insgesamt 90 ChaletAppartements und 3 Chalets liegen direkt im Skigebiet von Arosa-Lenzerheide. Mit 465 Gästebetten und über 80‘000 Nächtigungen jährlich, gehört es zu den grössten Beherbergungsbetrieben der Schweiz. Zum Resort gehören zwei Restaurants, ein stilvolles Bergbad mit Fitnessclub, Kinderclub, Rezeption und Mini-Market, Sportshop und Skischule mit eigenem Skikinderland. Das Resort ist Green Key-zertifiziert und bezieht seinen Energieverbrauch ausschliesslich aus natürlichen und klimaneutralen Ressourcen. www.privalodge.ch Die Schweizer REVIER Hospitality Group mit Sitz in Lenzerheide ist die Managementgesellschaft der beiden Hotelmarken Revier sowie PRIVÀ und führt Hotels in der Schweiz, Österreich und Dubai. Sie entwickelt und betreibt neuartige Beherbergungskonzepte, welche sich an veränderten Reisegewohnheiten und verschärften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen orientieren. Die REVIER Hospitality Group ist eine Tochtergesellschaft der in St. Gallen domizilierten Fortimo Group. Durch die Immobilienkompetenz der Gruppe können Investition, Entwicklung und Betrieb aus einer Hand erfolgen. Weitere Informationen unter www.revier.group oder www.fortimo.ch Bitte beachten Sie: Die Bildrechte liegen bei der REVIER Hospitality Group. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung unter Nennung des Hotels verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt.