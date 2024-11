EU-Entwaldungsverordnung retten!

Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) steht auf der Kippe. Konservative EU-Angeordnete wollen die Verordnung, die ursprünglich am 30.12.2024 in Kraft treten sollte, aufweichen. Umweltschützer warnen, damit würde sie ausgehöhlt und weitgehend wirkungslos. Bereits am 14.11. (Donnerstag) soll das Parlament abstimmen.Dazu sagtund Indonesien-Expertin:EntwaldungsverordnungDie EUDR verbietet den Import und die Vermarktung von Produkten, für die nach dem 31. Dezember 2020 Wälder gerodet oder geschädigt wurden. Sie gilt für Holz, Kaffee, Kakao, Kautschuk, Palmöl, Rindfleisch und Soja und daraus hergestellte Erzeugnisse wie Möbel, Papier und Reifen.Weitere Informationen finde Sie hier:News: „Hände weg von der EU-Verordnung gegen Entwaldung“ Petition: „Die EU muss die Wälder schützen und darf den Abholzern nicht nachgeben“ Die Petition wurde bereitsunterschrieben.Für InterviewanfragenSie erreichen Marianne Klute telefonisch unter 040/228 510 831und per Email via marianne.klute@regenwald.org