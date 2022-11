AMAZING SHADOWS - Das unglaubliche Schattentheater aus der Ukraine - ab Januar auf großer Deutschland-Tournee

Reset Production

Reset Production ist einer der wenigen deutschen Veranstalter, bei dem von der Idee über die Produktion, Vermarktung und erfolgreiche Durchführung alles komplett aus einer Hand kommt. Selbst Eintrittskarten zu den einzelnen verschiedenen Veranstaltungen können direkt über den unternehmenseigenen Ticketshop gebucht werden.



Mehr als 500 Shows pro Jahr im gesamten Bundesgebiet und im europäischen Ausland werden als Tourneeproduktion selbst konzipiert und veranstaltet. Shows, die bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt sind. Zu den Show-Highlights von Reset Production zählen unter anderem „Forever Queen“, „Amazing Shadows“, „Dance Masters – Best Of Irish Dance“, „Rock The Circus“, „Tina – The Rock Legend“, „The World Of Musicals“, „A Musical Christmas“, „Latin Pop Night 2023“, „Abba – The Tribute Concert“, „One Moment in Time – The Whitney Houston Story“ und „Massachusetts – Bee-Gees-Musical”.



RESET PRODUCTION ist der Veranstalter für erstklassige Unterhaltung. Das aktuelle Angebot besteht aus hochkarätigen Produktionen, die aufgrund großer Nachfrage oft zum wiederholten Male in Deutschland gastieren.

