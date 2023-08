Thomas Schwartz wird Dialog-Erfahrungen von Solidaritätsaktion Renovabis einbringen

Renovabis-Leiter als „Besonderer Gast“ zur Weltsynode berufen / Pfarrer Schwartz steht als Gesprächspartner zur Verfügung

Der Hauptgeschäftsführer des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis, Pfarrer Professor Dr. Thomas Schwartz, wurde von Papst Franziskus, neben weiteren deutschen Teilnehmenden, in die Weltsynode „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung" im Oktober 2023 in Rom berufen. Der im Bistum Augsburg inkardinierte Geistliche und Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Universität Augsburg gehört der achtköpfigen Gruppe der „invitati speciali" (besonderen Gäste) an.



Renovabis sieht die Berufung seines Hauptgeschäftsführers als Wertschätzung der Dialog- und Partnerschaftsarbeit, die von der Solidaritätsaktion Renovabis in den letzten 30 Jahren zwischen Deutschland und Mittel- und Osteuropa geleistet wurde. Schwartz kann bei der Synode an die zahlreichen Gespräche mit Bischöfen und mit Partnern aus vielen verschiedenen Ländern des östlichen Europas und seine vermittelnde Rolle bei der Kontinentalen Versammlung für Europa in Prag anknüpfen.



Pfarrer Prof. Schwartz steht Ihnen in Bezug auf seine Teilnahme an der Weltsynode in Rom gerne für Interviews zur Verfügung.



