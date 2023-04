„Öffne mein Herz“

„Das kleine Gebetsheft zum Heiligen Geist will ein handlicher Wegbegleiter für unsere persönliche Begegnung mit Gottes Geist sein – und zugleich aber auch dem gemeinsamen Gebet dienen“, sagt Renovabis-Hauptgeschäftsführer Pfarrer Thomas Schwartz: „Es ist der Heilige Geist, der in uns alles Gute bewirkt. Seine Gegenwart ist in unserer Zeit wichtiger denn je. Seine Gaben bewirken Erneuerung, Weisheit, Glaubenskraft und Heilung. Sie helfen uns, zu unterscheiden, was uns Menschen guttut und was uns schadet.“Das Büchlein im Format A6 enthält auf 16 Seiten verschiedene Gebete zum Heiligen Geist. Es ist in gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos erhältlich. In weiteren fünf Sprachen – neben Deutsch auch Englisch, Ukrainisch, Kroatisch und Albanisch – kann es auf der Homepage unter www.renovabis.de/gebetsheft heruntergeladen werden. Für die kommenden Jahre sind weitere Übersetzungen in osteuropäische Sprachen vorgesehen. So bildet das Gebetsheft eine geistliche Verbindung zwischen Deutschland und dem östlichen Europa.Ein besonderes Ereignis steht am 27. Mai 2023, am Vorabend des Pfingstfestes an. Aus Anlass seines 30-jährigen Bestehens lädt Renovabis von 21 bis 23 Uhr zu einer Pfingstvigil ein – als Gebetsbrücke mit Gläubigen im Osten Europas: vom Hildesheimer Kloster Marienrode nach Bukarest, Lwiw/Lemberg, Warschau und Zagreb. Die Pfingstvigil wird live gestreamt bei domradio.de und renovabis.de im Web.TV sowie bei k.tv Katholisches Fernsehen. Renovabis freut sich zudem, wenn möglichst viele deutsche Pfarreien ebenfalls eine Pfingstvigil feiern und so eine weit verzweigte Gebetsbrücke entsteht.