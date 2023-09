„Europas Muttersprache muss der Dialog sein“

Auf dem 27. Internationale Kongress Renovabis vom 12. bis 14. September in München wird daher eigens ein halbtägiges Dialogforum angeboten. Dieses bietet den Teilnehmenden aus bis zu 30 Ländern die Chance, eigene Beiträge, Fragen und Einschätzungen einzubringen und zur Diskussion zu stellen. Solche Aus­tauschformate zeichnen die Renovabis-Kongresse seit Jahren aus. Der diesjährige Kongress steht unter dem Titel „Freiheit, die ich meine… – Europa zwischen Aufbruch, Ernüchterung und Bedrohung“. Zum Auftakt, am 12. September, wird auch das 30-jährige Bestehen von Renovabis begangen; Altbundespräsident Joachim Gauck hält die Festrede. An den Folgetagen werden in der Hochschule für Philosophie in München die Teilnehmenden aus Deutschland und den Ländern des östlichen Europas auf die gesellschaftlichen und kirchlichen Entwicklungen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa in den vergangenen drei Jahrzehnten zurückblicken und Zukunfts­perspektiven erörtern. Das Programm kann auch per Livestream verfolgt werden.Es wird der Bogen geschlagen von der anfänglichen Aufbruchstimmung über eine zunehmende Ernüchterung und Skepsis gegenüber westlichen Leitbildern bis hin zur Bedrohung der Freiheit durch autoritäre Tendenzen und den Krieg gegen die Ukraine. Den Auftakt machen vier Impulsreferate: Professor Andreas Heinemann-Grüder (Bonn) und Professor Marek A. Cichocki (Warschau) beleuchten die gesellschaftlichen Entwicklungen aus politikwissenschaftlicher Sicht, während die Präsidentin der Päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften Professorin Sr. Helen Alford (Rom) und Professorin Klara-Antonia Csiszar (Wien/Cluj Napoca) den Schwerpunkt auf die kirchlichen Entwicklungen legen und aus sozialwissenschaftlicher und theologischer Sicht referieren.Der zweite Kongresstag widmet sich den Herausforderungen und Aufgaben für Gesellschaft, Politik und Kirchen heute und in der Zukunft – nicht zuletzt angesichts der veränderten geopolitischen Lage in Europa. Auf dem Podium diskutieren der Bundestagsabgeordnete Knut Abraham (CDU), die orthodoxe Religionspädagogin Dr. Yauheniya Danilovich (München/Münster), der katholische Bischof Petar Palić (Mostar) und die serbische Aktivistin Sofija Todorović (Belgrad).Weitere Informationen zum Kongress: