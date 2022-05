"Das Bekenntnis zum Glauben ist gerade in Krisenzeiten elementar"

Die diesjährige Kampagne von Renovabis wird am 22. Mai feierlich eröffnet mit einem Gottesdienst im Salvatordom zu Fulda mit Bischof Michael Gerber sowie Pfarrer Thomas Schwartz. Eine Live-Übertragung der Eucharistiefeier gibt es bei domradio.de und BibelTV. In den Tagen rund um den Eröffnungs-Gottesdienst gibt es in Fulda ein umfangreiches Programm – mit einer Orgelmatinee und großen Domkonzerten, aber auch einer musikalischen Reise durch 14 europäische Länder, genannt „Cross over Europe“. Außerdem gibt es – kuratiert von Renovabis – die Karikaturen-Ausstellung „Mit Volldampf in die Katastrophe“ im Fuldaer Vonderau Museum.Auf dem Programm steht auch ein politischer Talk zum Ukraine-Krieg u.a. mit dem langjährigen Caritas-Präsidenten in dem Land, Andrij Waskowycz. Bei einem Fortbildungstag „Forum Go – Bausteine einer missionarischen Pastoral“ mit Äbtissin Francesca Šimuniová gelingt ein Austausch mit Partnern von Renovabis. Zudem werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeit des Hilfswerks nach der langen Corona-Pause in diesem Jahr wieder mit Gästen aus dem Osten Europas unterwegs sein und unter anderem Schulen im Bistum Fulda besuchen, um über ihre Arbeit zu berichten.Den Abschluss der Renovabis-Pfingstaktion bildet eine festliche Eucharistiefeier am Pfingstsonntag, 5. Juni um 10.30 Uhr in der Kirche St. Marien in Bebra. Zelebrieren wird Weihbischof Karlheinz Diez.Am Pfingstsonntag ist die Kollekte in allen katholischen Gottesdiensten in Deutschland für die Arbeit von Renovabis bestimmt.Einen Überblick über alle geplanten Veranstaltungen im Bistum Fulda finden Sie unter https://www.renovabis.de/termine/pfingstaktion-2022-im-bistum-fulda/