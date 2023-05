Starten wird das umfangreiche Programm des Osteuropa-Hilfswerks Renovabismit der Podiumsdiskussion„Ausgenutzt und weggeworfen!? Arbeitsmigration fair gestalten“in den ver.di-Höfen in Hannover (19 Uhr | Veranstaltungszentrum „Rotation“ | Goseriede 10 | 30159 Hannover).Mit dabei sein werden unter anderen ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp und András Márton, der Direktor der Caritas Alba Iulia in Rumänien, der KAB-Bundes­präses Stefan B. Eirich, Martin Claus von der Bundesagentur für Arbeit und MdL Volker Meyer sowie Renovabis-Hauptgeschäftsführer Thomas Schwartz.Der Schwerpunkt der Veranstaltung wird dabei auf der Situation in Deutschland liegen und auf der Frage, warum noch immer Wanderarbeiterinnen und -arbeiter ausgebeutet, betrogen und gedemütigt werden.Die Veranstaltung wird live-gestreamt: