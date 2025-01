Weltweit erster Prototyp eine Solarmarkise für Caravans und Reisemobile konzipiert von RENOGY

RENOGY startet im Jahr 2025 mit einer Produkt-Offensive. Dabei wird das bestehende Portfolio komplett überarbeitet und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Auch die Vertriebs-Strukturen vom Online-Handel über die Zusammenarbeit mit dem Fach-Handel sowie die Angebote als OEM-Lieferant werden auf attraktive und vertrauenswürdige Fundamente gestellt.



Als Welt-Premiere präsentiert Deutschland-Geschäftsführer Götz Rutenkolk exklusiv und nur für die Medien und Fach-Besucher den Prototypen einer Solar-Markise, entwickelt von RENOGY. Das aktuell in der Camping- und Caravaning-Branche einzigartige und innovative Produkt erzeugt Energie und spendet zugleich Schatten.



Im Mittelpunkt des Gesamt-Sortiments steht weiterhin REGO, ein einfach zu installierendes, vollständig integriertes Solar- und Off-Grid Energiesystems mit innovativen Komponenten, die so konzipiert sind, dass sie nahtlos, verlässlich und sicher zusammenarbeiten. Das gesamte System kann mittels der RENOGY DC Home APP über ein Smartphone via Bluetooth gesteuert werden. Ein weiterer Vorteil: Durch eine erheblich reduzierte Installations- und Anschlusszeit bedeutet die Entscheidung für REGO, dass innerhalb kürzester Installationszeit eine völlige Unabhängigkeit des Stromnetzes besteht. Dazu gehören folgende Komponenten, die zusammen und eigenständig arbeiten:



REGO LIFEPO4 BATTERIE



Die einzige Batterie dieser Größe (bis zu 495 AH) mit eingebautem BMS und Heizung. Die kompakteste Einheit (zur Untersitzmontage) mit der größten Kapazität, wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt.



REGO-WECHSELRICHTER-LADEGERÄT



Das leistungsstärkste 12-V-Wechselrichter-Ladegerät auf dem Markt liefert leistungsstarken Wechselstrom aus dem Batteriespeicher. Das System wird parallel zur Nutzung geladen.



REGO SYSTEM-KOMBINATOR



Die System Combiner Box ist die „Drehscheibe“ für alle Komponentenverbindungen. Durch den Schutz des Stromkreises und die Fehlersuche an einem Ort sind die Verbindungen sicher und übersichtlich zu installieren.



RENOGY ONE



Das REGO-System präsentiert das „All-in-One-Energie-Dashboard“. Schluss mit lästigen Kabeln und mehreren Monitoren, alle RENOGY-Geräte und andere intelligente Geräte werden von einem einzigen Bildschirm aus überwacht und gesteuert mit zeitgleicher Status-Überwachung des Systems.

