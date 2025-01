RENOGY startet Marketing-Offensive 2025 in Europa

RENOGY, das in Ontario (Kaliforniern/USA) gegründete Unternehmen für netzunabhängige, umweltfreundliche, nachhaltige und mobile Energielösungen intensiviert seine Marketing-Aktivitäten in Europa erheblich. Mit einer besonderen Marktoffensive stehen dabei die europäischen Camping- und Caravaning-Märkte im Fokus der Aktivitäten



Sowohl der Online-Handel wie der Camping- und Caravaning-Fach-Handel und der OEM-Bereich werden mit spezifizierten Angebots- und Service-Strukturen komplett neu organisiert. Dafür zeichnet in Deutschland Götz Rutenkolk mit operativer Verantwortung für RENOGY in Deutschland verantwortlich. Als Geschäftsführer hat er die Aufgabe den Aufbau und die Betreuung eines effizienten Vertriebs- und Servicenetzes zu organisieren.



Das aktuelle Produkt-Portfolio, das sich auf mobile Stromversorgungssysteme für Freizeitfahrzeuge konzentriert, wird momentan komplett überarbeitet. Im Mittelpunkt aller Camping- und Caravaning-Angebote steht dabei REGO, ein einfach zu installierendes, vollständig integriertes Solar- und Off-Grid Energiesystem mit innovativen Komponenten, die so konzipiert sind, dass sie nahtlos, verlässlich und sicher zusammenarbeiten. Das gesamte System kann mittels der RENOGY DC Home APP über ein Smartphone via Bluetooth gesteuert werden.



Als Welt-Premiere präsentiert Deutschland-Geschäftsführer Götz Rutenkolk auf der CMT 2025 exklusiv und nur für die Medien und Fach-Besucher den Prototypen einer Solar-Markise, entwickelt von RENOGY. Das aktuell in der Camping- und Caravaning-Branche einzigartige und innovative Produkt erzeugt Energie und spendet zugleich Schatten.

(lifePR) (