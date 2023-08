Einweihung Energie Campus - Fokus Wärmepumpen

Kenntnisse auffrischen, vertiefen und ausbauen

Am Anfang stand eine Vision: Der SHK-Fachgroßhändler REISSER hat es sich zum Ziel gesetzt, sich zum nachhaltigsten Sanitär- und Haustechnikanbieter zu entwickeln. Im Fokus stehen dabei neben neuen und alternativen Produkten vor allem auch Denk- und Handlungsweisen, die den Weg zum grünen Bad- und Haustechnik-Spezialisten ebnen. Jetzt kommt der nächste Schritt in diese Richtung: In der Tübinger Betriebsstätte der Böblinger Niederlassung wird ein REISSER Energie Campus eröffnet.



Wissen ist gut – Anwendung ist besser. Nach diesem Motto hat REISSER am Standort in Tübingen nun einen voll funktionsfähigen Warmschulungsraum eingerichtet. Auf 200 Quadratmetern kann Heiztechnik live erlebt und getestet werden. In dem frisch aus der Taufe gehobenen REISSER Energie Campus beziehen sich sowohl die technische Ausstattung als auch die Schulungsmöglichkeiten ausschließlich auf das Thema Wärmepumpen. „Das Thema Wärmewende wird in Deutschland in den nächsten Jahren das beherrschende Thema in der Haustechnik sein. Das Energiewendegesetz ist in aller Munde. REISSER tut was. Unter den Großhändlern möchten wir der führende Anbieter regenerativer Wärmeerzeuger und modernster Heiztechnik sein“, erklärt Thomas Reimann, Leiter strategische Projekte bei REISSER.



Bei den angebotenen Schulungen wird vor allem praktisches Knowhow vermittelt. „Gemeinsam mit unserem Partner LG bieten wir Schulungen an sieben verschiedenen Wärmepumpen an. Wissen gibt Sicherheit und zahlt sich aus. Konsequente Schulungs- und Fortbildungsangebote sind für die Zusammenarbeit mit dem qualifizierten Fachhandwerk ein wichtiger und wertvoller Baustein“, unterstreicht Reimann.



Qualifikation am Puls der Zeit



Dass gerade qualifizierte Fachhandwerker den sicheren Umgang mit einer auf hohem Niveau befindlichen Technik brauchen, davon ist Sandra Rennich als Leiterin der Betriebsstätte überzeugt: „Bei uns können sie ihre Kenntnisse auffrischen, vertiefen und ausbauen. Wir machen es den SHK-Fachleuten möglich, sich am Puls der Zeit weiter zu qualifizieren. Sie erleben in unserem Warmschulungsraum nicht nur die modernen und effizienten Heizsysteme. Das beratende und verarbeitende Handwerk kann sich hier einen Qualitätsstandard aneignen, den sich der Endverbraucher wünscht und auch verlangen kann.“



Die Teilnehmerzahl pro Schulung ist auf kleine Gruppen von maximal 15 Personen begrenzt, um die Intensität der Schulung zu gewährleisten. Reimann: „Der Unterschied zum klassischen Schulungsraum besteht darin, dass die Wärmepumpen in Betrieb sind. Die Teilnehmer der ein- und zweitägigen Schulungen können am laufenden Projekt und am betriebsbereiten Produkt profundes, fachliches Know-how erlangen.“



Geschult werden ab September aber nicht nur SHK-Fachhandwerker, sondern auch REISSER Mitarbeitende. Zusätzlich wird das Angebot in den Betrieb der REISSER Akademie eingegliedert. Sowohl Kunden als auch die Belegschaft profitieren von dem neuen Serviceangebot und der Geräteschulung am laufenden Produkt.



Dass als Standort für das neue Angebot Tübingen gewählt wurde, liegt am REISSER Liefergebiet. Reimann erklärt: „Der REISSER Energie Campus liegt relativ zentral und ist aus allen Richtungen gut erreichbar.“ Interessierte Fachhandwerker können sich bei ihrem REISSER Ansprechpartner in der jeweiligen Niederlassung nach den konkreten Schulungsterminen erkundigen. Um das Ganze für die Fachhandwerker abzurunden, führt REISSER ein sehr umfangreiches Wärmepumpensortiment, das ab Lager lieferbar ist.