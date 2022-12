Checkliste für die neue Wohlfühloase

Obwohl auch Laufkundschaft willkommen ist, empfiehlt sich die vorherige Vereinbarung eines konkreten Beratungstermins.

Ein Beratungsgespräch kann zwei Stunden und länger dauern – bitte nehmen Sie sich Zeit.

Mitunter gibt es auch einen zweiten Gesprächstermin, damit Sie die ersten Informationen und Eindrücke sortieren und dann vertiefen können. Oft wird unterschätzt, was es alles zu beachten gilt und wie viele Formen, Größen und Einrichtungsmöglichkeiten es gibt.

Bringen Sie zum Termin den Grundriss inklusive aktueller Maße und auch Bilder vom vorhandenen Bad

Es gibt zahlreiche Design-Stile. Was gefällt Ihnen? Bringen Sie Bilder mit, aus dem Internet oder Ausschnitte aus Magazinen und Zeitschriften.

Am Collagentisch lassen sich Bade- und Duschwannen sowie Waschtische farblich abstimmen. Alle Hersteller sind mit den Mustern an Farbnuancen präsent. So lassen sich auch die Kombinationen mit neuen oder vorhandenen Fliesen abwägen.

Das Budget ist ein wichtiger Faktor. Von der Rohmontage bis zum Wasserhahn: Welcher finanzielle Rahmen steht Ihnen zur Verfügung?

Hier befinden sich die insgesamt 35 Badausstellungen: https://www.reisser.de/badausstellungen/

Sie haben noch keinen Handwerker? Suchen Sie passend zu Ihrem PLZ-Gebiet online unter: https://www.reisser.de/handwerkersuche/

35 Design-Badausstellungen der REISSER AG gibt es in Baden-Württemberg und Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Das führende Fachhandelsunternehmen der Branche hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit dem Fachhandwerk die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu realisieren. Beispielsweise am Stammsitz in Böblingen: Besucher können unterschiedliche Gesamtkonzepte, Badgestaltungen in diversen Größen, Themen- und Stilwelten sowie Komplettbäder – sogar mit Fliesenbeispielen – besichtigen. Auf 2400 Quadratmetern und in 75 Kojen werden die Sanitärprodukte von rund 40 Herstellern und Markenfabrikaten präsentiert. Das Fachpersonal nimmt sich viel Zeit, um das Bauvorhaben zum Erfolg zu führen.