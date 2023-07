#getinwolfed: Neuer Arbeitgeberauftritt des Passauer Wolf gibt Mitarbeitern eine Bühne

Der Passauer Wolf verleiht seiner Markenkommunikation im Bereich Personalgewinnung ein neues Gesicht. Ein modernes Karriereportal, neu gestaltete Stellenanzeigen und der Hashtag »#getinwolfed« gehören zum neuen Auftritt. Im Zentrum stehen authentische Bilder von Mitarbeitern, echte Einblicke hinter die Kulissen und Werte des Miteinanders, die für den Passauer Wolf prägend sind: u. a. Echtheit, Achtsamkeit und Verlässlichkeit.



Orientierung für Bewerber in herausfordernden Zeiten



»Wir sind eines der größten Zentren für Rehabilitation und medizinische Versorgung in Bayern. Diesen Erfolg verdanken wir rund 1.600 qualifizierten Mitarbeitern«, erklärt Stefan Scharl, Geschäftsführer im Passauer Wolf. In herausfordernden Zeiten, in welchen sich die Branche mit Fachkräftemangel, Energiekrise, Inflation und den Folgen der Pandemie konfrontiert sieht, sind talentierte, zuverlässige Mitarbeiter unerlässlich. Der neue Auftritt des Passauer Wolf vermittelt auf transparente Weise ein Gefühl für die Arbeit im Unternehmensverbund und soll diejenigen ansprechen, die als Teil des Teams am Auftrag mitwirken möchten: Menschen zur eigenverantwortlichen Umstellung ihrer Lebensweise zu inspirieren und in ihrer Teilhabe in allen Lebensbereichen zu stärken - authentisch, achtsam und verantwortungsbewusst.



#getinwolfed — wenn aus Mitarbeit Sinnarbeit wird



Der Hashtag »getinwolfed« ist integraler Bestandteil der neuen Arbeitgebermarke des Passauer Wolf. Das Wortspiel kann in verschiedenen Lesarten verstanden werden — mögliche Bedeutungen sind etwa: »Mach mit«, »Engagiere dich«, »Bringe dich ein« oder »Lass dich darauf ein«.



#getinwolfed ist sowohl Aufforderung als auch Versprechen an Bewerber und Mitarbeiter. Die Botschaft lautet: Wer sich für den Passauer Wolf entscheidet, entscheidet sich gleichermaßen für eine sinnstiftende Aufgabe fürs Leben — aus Mitarbeit wird erfüllende Sinnarbeit. Onboarding-Konzepte und eine etablierte Willkommenskultur helfen dabei, neue Teammitglieder schnell im Unternehmen ankommen zu lassen und fachliche und persönliche Weiterentwicklung zu fördern. Der Passauer Wolf besteht aus interkulturellen Teams. »Das erleben wir als Bereicherung«, so Geschäftsführer Andreas Herzog, der bereits 2021 an der Broschüre »Das kultursensible Krankenhaus« der Bundesregierung mitwirkte und für passgenaue Fortbildungsangebote im Passauer Wolf Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Bad Gögging sorgt.



Karriereportal und Stellenanzeigen in neuem Look and Feel



»Unser neuer Auftritt ist das Ergebnis einer echten Team-Leistung, an der sich zahlreiche Mitarbeiter verschiedener Standorte beteiligt haben«, erklärt Antonia Henkel, Personalreferentin im Passauer Wolf. »In internen Umfragen haben wir uns ein Bild davon gemacht, was den Passauer Wolf und die Arbeit bei uns ausmacht - die Ergebnisse flossen in die Neugestaltung mit ein.« Optisch und inhaltlich neu aufgestellt führt die Karriereseite übersichtlich und schnell zu den Stellenangeboten in den Bereichen Pflege, Medizin, Therapie, Hotellerie und Verwaltung. Bewerber können sich direkt online bewerben. Neueinsteiger erfahren, wie der Berufseinstieg im Passauer Wolf gelingt. »Bei der Konzeption war uns ein unverstellter Einblick in die Arbeits- und Wertewelt des Passauer Wolf wichtig, ein Gefühl von Natürlichkeit und Echtheit - das ist uns durch authentische Foto-Shootings an unseren Standorten in Bad Gögging und Bad Griesbach gelungen«, erklärt Antonia Henkel. Für die neuen Bilder, die sowohl auf der Website als auch für Stellenanzeigen in Print und digital, als Social Ads in den Sozialen Medien und bei künftigen Messeauftritten Verwendung finden werden, haben Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen Modell gestanden.



Passauer Wolf baut Vorteile für Mitarbeiter weiter aus



Dass Versprechen an Mitarbeiter eingelöst werden, bewies der Passauer Wolf im vergangenen Jahr - zwischen Januar 2022 und Juli 2023 wurde das Entgelt um durchschnittlich 23 Prozent angehoben. »Gerade in Krisenzeiten war es ein Signal an alle, für finanzielle Entlastung zu sorgen«, erklärt Andreas Herzog. »Wir arbeiten bereits daran, weitere Entgelterhöhungen möglich zu machen. Darüber hinaus sorgen wir durch Zusatzzahlungen für weitere Entlastung — so etwa durch eine Gratifikation zum Ende des Jahres und eine Inflationsausgleichszahlung.« Auch abseits des monetären wird viel getan, z. B. widmet sich eine eigene Projektgruppe dem wertschätzenden Miteinander. Zahlreiche Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung, 120 eigene Mitarbeiterwohnungen sowie Unterstützung bei der Wohnungssuche und individuell vereinbare Arbeitszeitmodelle, welche die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben ermöglichen, zählen zu den ergänzenden Attraktivitätsfaktoren. Events wie die »Magic Outdoor Tage« stärken das Teamgefüge. Als anerkannter Partner der Deutschen Rentenversicherung (DRV) unterstützt der Passauer Wolf Mitarbeiter darüber hinaus bei der Inanspruchnahme der Präventionsleistungen der DRV und hält für Arbeitnehmer u. a. günstige Konditionen für Gesundheits- und Erholungsangebote in Bayern und Österreich bereit.