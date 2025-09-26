Zukunft der geriatrischen Reha im Fokus

Die Geriaterinnen und Geriater sind der Ärztlichen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Geriatrie in Bayern e.V. (kurz AFGiB) zusammengeschlossen. Der Passauer Wolf war erstmals Gastgeber für die Mitgliederversammlung, die am Freitag, den 26. September 2025 im Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach stattfand. Anlass des Treffens war der gemeinsame Austausch über die aktuellen Veränderungen in der geriatrischen Rehabilitation, deren Finanzierung, insbesondere in Zusammenhang mit dem Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG), sowie den neuen Rahmenempfehlungen Rehabilitation.



Zukunft der Geriatrie aktiv mitgestalten

Geschäftsführer Stephan Merz und der Ärztliche Direktor des Passauer Wolf Bad Griesbach, Dr. med. Oliver Meier, freuten sich über die Durchführung der Mitgliederversammlung in ihrer Klinik. »Tragfähige Lösungen brauchen den Austausch und ein Miteinander. Das hilft uns als Leistungserbringern ebenso wie den Patienten und ihren Angehörigen«, so der Chefarzt der Geriatrie und Neurologie Dr. Oliver Meier. Dr. Ann-Kristin Stenger war als Referentin und Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der Privatkrankenanstalten in Bayern e. V. (VPKA) von der AFGiB geladener Gast. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der bayerischen Rehabilitationslandschaft zeigte sie Chancen und Herausforderungen auf, die sich durch die aktuellen gesetzlichen Entwicklungen ergeben. Darüber hinaus fanden u. a. turnusgemäß die Wahlen zum Vorstand, zur Datenkommission und der Rechnungsprüfer statt. Die große Beteiligung und die Vorträge unterschiedlicher Professionen, darunter der Pflege, der Therapie und des Sozialdienstes, unterstrichen das Engagement der Mitglieder, die Zukunft der Geriatrie aktiv mitzugestalten. »Die geriatrische Rehabilitation leidet unter einer erheblichen Unterfinanzierung. Neue gesetzliche Rahmenbedingungen ermöglichen erstmals Verhandlungen mit den Krankenkassen auf der Basis tatsächlicher Kosten für die geforderte Qualität der Behandlung. Bislang zählte nur die sog. Veränderungsrate der Kosten von einem Jahr zum nächsten«, sagt Dr. Jens Trögner, Vorsitzender der AFGiB. Dies war eines der Themen bei der Tagung der bayerischen Spezialistinnen und Spezialisten für altersgerechte Medizin (Geriatrie).



Geriatrie im Passauer Wolf Bad Griesbach

Das Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach steht für innovative Versorgungskonzepte mit besonderer Expertise für die Behandlung älterer und mehrfacherkrankter Menschen. »Dabei legen wir bei der geriatrischen Behandlung besonderen Wert auf die Wiederherstellung von Selbstständigkeit und den Erhalt der Lebensqualität. Ebenso wichtig sind uns dabei Fürsorge und ein respektvoller Umgang mit den Generationen«, sagt Dr. med. Oliver Meier. Das geriatrische Team arbeitet nach einem interdisziplinären Konzept, in dem Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten, Psychologen und Sozialdienste eng zusammenwirken. Diese Teamarbeit ermöglicht es, sowohl körperliche als auch kognitive Einschränkungen ganzheitlich zu behandeln. Zu den Schwerpunkten der geriatrischen Rehabilitation im Passauer Wolf Bad Griesbach zählen unter anderem die Mobilität und die Stärkung der Alltagskompetenzen. Gezielte Trainingsprogramme und modernste Therapiegeräte unterstützen Patienten dabei, ihre Beweglichkeit zurückzugewinnen und Sturzrisiken zu minimieren. Ein weiterer Punkt ist die kognitive Förderung: Spezielle Programme zur Unterstützung von Gedächtnis und Aufmerksamkeit, wie sie auf den sogenannten »Care Tables« zu finden sind, helfen, Demenzsymptome zu verlangsamen und die Selbstständigkeit zu fördern. Außerdem werden Angehörige und Patienten von der sozialmedizinischen Beratung umfassend zu Pflege, Hilfsmitteln und sozialrechtlichen Fragen beraten, um eine bestmögliche Rückkehr ins häusliche Umfeld zu ermöglichen.





(lifePR) (