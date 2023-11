Top-Platzierung: Passauer Wolf gehört zu Deutschlands wertvollsten Arbeitgebern für das Gemeinwohl 2023

In einer deutschlandweiten Studie der WirtschaftsWoche wurde der Passauer Wolf als einer der maßgeblichen Akteure für das Gemeinwohl identifiziert. Mit Platz 136 erreichte der Unternehmensverbund eine Spitzenplatzierung im Ranking. »Wir sind ein mittelständisches, inhaberfamiliengeführtes Unternehmen, das sich gesellschaftlich einbringt. Daher freuen wir uns sehr, dass wir in der Region an unseren Standorten in Bad Griesbach, Bad Gögging, Nittenau und Ingolstadt als wertvoller Arbeitgeber wahrgenommen werden«, betont Stefan Scharl, Geschäftsführer im Passauer Wolf. »Wir sind in der Region verwurzelt und der Natur verbunden. Wir achten mehr und mehr darauf, nachhaltig zu handeln. Die tolle Platzierung im Ranking zeigt uns erneut, dass unser Wirken für die Menschen vor Ort spürbar ist.«Zur Stärkung der regionalen Wirtschaft setzt der Passauer Wolf auf die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. Langjährige Kooperationen mit Akutkrankenhäusern sowie Engagements in Selbsthilfegruppen, Netzwerken und Vereinen wie der Deutschen Schlaganfall-Hilfe verbessern den Informationsaustausch und die Versorgung Betroffener. Regelmäßige Informationsveranstaltungen wie der Parkinson-Informationstag und Aufklärungsarbeit zu Anlässen wie dem Welt-Schlaganfalltag oder den bundesweiten Herzwochen machen den Passauer Wolf zu einer wichtigen Anlaufstelle für Betroffene und Interessierte. Zum Nachhaltigkeits-Engagement des Passauer Wolf zählen u. a. Investitionen in energieeffizientes Gebäudemanagement, kurze Lieferwege durch regionale Kooperationen, der kontinuierliche Ausbau digitaler Prozesse und die Teilnahme an RecyclingInitiativen.In den vergangenen Jahren hat der Unternehmensverbund konsequent in die Vergütung der Mitarbeiter investiert. In Folge der kürzlich erreichten vollumfänglichen Tarifanwendung (Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern/ver.di/Marburger Bund) dürfen sich Beschäftigte über eine dynamische Entgeltentwicklung freuen. »Die Einführung der tariflichen Vergütung war für uns ein großer Erfolg und Teil unseres Engagements als verantwortungsbewusster Arbeitgeber und Partner für den Wohlstand in der Region«, erklärt Andreas Herzog, Geschäftsführer Personal im Passauer Wolf. »Die Auszeichnung der WirtschaftsWoche stärkt unsere Position im Wettbewerb um erstklassige Nachwuchskräfte.« Zu den Attraktivitätsfaktoren des Passauer Wolf gehören neben der positiven Entgeltentwicklung u. a. Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements, über 150 eigene Mitarbeiterwohnungen sowie Unterstützung bei der Wohnungssuche und individuelle Arbeitszeitmodelle, welche die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben ermöglichen. Events wie die »Magic Outdoor Tage« stärken das Teamgefüge und den interkulturellen Austausch. Fortbildungen werden im eigenen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe angeboten.Die Auszeichnung des Passauer Wolf als eines der 1.000 wertvollsten Unternehmen für das Gemeinwohl basiert auf einer umfassenden Studie des Analyse-Instituts ServiceValue. Untersucht wurde, welche deutschen Unternehmen in der Wahrnehmung der Bevölkerung spürbar zur Entwicklung des Gemeinwohls beitragen. Insgesamt 2.121 regional und überregional tätige Arbeitgeber wurden auf Land- und Stadtkreisebene bewertet. Die Befragten konnten den Unternehmen eine Note auf der Skala 1 (ausgezeichnet) bis 5 (schlecht) zuordnen. Die 1.000 besten Unternehmen erhielten die Auszeichnung »sehr hoher Gemeinwohlbeitrag«. Der Passauer Wolf belegt mit dem höchsten Auszeichnungsgrad im Ranking Platz 136 — und ist damit vergleichbar mit großen Markennamen wie REWE und ING. Im Vergleich zu den Vorjahres-Ergebnissen bedeutet die Top-Platzierung eine deutliche Verbesserung um 166 Plätze.Der Passauer Wolf ist inzwischen zahlreich ausgezeichnet als Arbeitgeber. In einer von der »WELT« beauftragten Studie sind wir 2023 unter Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben. Der Passauer Wolf Bad Griesbach nimmt seit 2021 an dem Projekt »Integration@Work: Fachkräftemangel und Integration von Auszubildenden in Unternehmen« teil und hat 2023 wiederholt das Zertifikat »Engagierter Ausbildungsbetrieb im Bereich Integration« erhalten. Kununu, die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform im deutschsprachigen Raum, hat dem Passauer Wolf kürzlich das Top Company-Siegel 2024 verliehen und wir sind in der Stern-Liste als »Ausgezeichneter Arbeitgeber Pflege« als empfohlener Arbeitgeber gelistet — der Passauer Wolf Bad Griesbach schnitt sogar mit Bestnote ab. Das Magazin Focus bestätigt Arbeitnehmern Top Karriere-Chancen im Passauer Wolf mit 100 von 100 Punkten. Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung verlieh uns den Titel »Arbeitgeber der Zukunft« und unser Karriere-Portal wurde von der Süddeutschen Zeitung und Jobware als drittbeste Karriereseite in Bayern in der Kategorie »Healthcare« ausgezeichnet.