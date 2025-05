Therapie und Pflege hautnah erleben

Am Freitag, den 16. Mai 2025, öffnete der Passauer Wolf Bad Griesbach erneut seine Türen zum dritten Fachkräftetag für Therapie und Pflege. Die Veranstaltung bot den Besuchern Gelegenheit, sich an Infoständen über die Fachbereiche Sprachtherapie/Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und Pflege zu informieren und mit erfahrenen Fach- und Führungskräften ins Gespräch zu kommen. Der Fachkräftetag soll das Interesse an Berufen in Therapie und Pflege wecken, praxisnahe Erfahrungen vermitteln, den fachlichen Austausch intensivieren und Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit aufzeigen.



Einblicke in moderne Therapie und Pflege



Großes Interesse weckten beim Fachkräftetag die innovativen Therapiemethoden, die im Passsauer Wolf zum Einsatz kommen. So konnten die Besucher am Stand der Ergotherapie unter anderem das VR-System »Cureo®« kennenlernen, das in der kognitiven und sensomotorischen Rehabilitation Anwendung findet. Außerdem wurde der neue interaktive »ichó-Ball« präsentiert, der durch Licht- und Klangimpulse auf spielerische Weise die motorischen, kognitiven und emotionalen Fähigkeiten von Patienten mit geriatrischen und neurologischen Erkrankungen fördert. »Die Möglichkeit, die modernen Therapiegeräte zu testen, war ein echtes Highlight – so kann man sich viel besser vorstellen, wie man sie später im Berufsalltag einsetzt«, war ein Teilnehmer begeistert. Zusätzlich erfuhren die Besucher mehr zu den Unterschieden von Akut- und Reha-Pflege und dazu, wie im Skills Lab an Demopuppen das pflegerische Handwerk erlernt wird. Der Care Table – ein interaktives Tablet – lud außerdem dazu ein, spielerisch moderne Förderungstechniken auszuprobieren.



Attraktiver Arbeitgeber für Fach- und Nachwuchskräfte



Auch die Personalabteilung war vor Ort und informierte über Einstiegsmöglichkeiten, Fortbildungschancen und Benefits im Passauer Wolf. Dazu gehören – neben der fachkompetenten Einarbeitung - eine positive Entgeltentwicklung, Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements, über 100 eigene Mitarbeiterwohnungen sowie Unterstützung bei der Wohnungssuche und individuelle Arbeitszeitmodelle. Team-Events stärken den Zusammenhalt und den interkulturellen Austausch. Fortbildungen werden im eigenen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe angeboten.

