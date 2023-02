Passauer Wolf zieht positive Bilanz im Nachhaltigkeits- Engagement

2

Impulse für ein stärkeres UmweltbewusstseinIm Passauer Wolf steigt das Bewusstsein für den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. »Unser Nachhaltigkeits-Engagement entwickelt sich schrittweise, aber dynamisch. Wir nehmen in der Rückschau wahr, dass Vieles in gute Entscheidungen mündete, weil wir die Natur, die Umwelt und ein regionales Miteinander schätzen. Dabei entsteht eine Dynamik der zukunftsorientierten Gestaltung im Unternehmen«, so Geschäftsführer Stefan Scharl. »Einige Schritte, um umweltbewusster zu handeln, haben Mitarbeiter selbst angeregt, beispielsweise über das digitale betriebliche Vorschlagswesen«, bestätigt Wouter Vossaert als Leiter des Qualitätsmanagements die Einschätzung. Digitales wird im Passauer Wolf jetzt häufiger genutzt als bislang. Durch gemeinsame Anstrengungen aller Mitarbeiter, das Nichtdrucken von internen Papieren und der Bereitstellung von Therapieplänen in der Patienten-App ist es gelungen, den jährlichen Papier-Verbrauch im vergangenen Jahr um 14 % zu reduzieren. Zudem sind 95 % der neu angeschafften Büromaterialien im Passauer Wolf bereits als klimaneutral zertifiziert. Edding-Rücknahmeboxen für ausgediente Marker helfen dabei Ressourcen zu sparen — pro Tonne Rücklaufmaterial werden auf sorgen, dass gelebter Umweltschutz fester Bestandteil des Arbeitsalltags ist«, beschreibt es Christian Allmis, Leiter des Einkaufs im Passauer Wolf.Spürbare Erfolge durch nachhaltiges GebäudemanagementDer größte Faktor im Nachhaltigkeits-Engagement des Passauer Wolf ist derzeit das Gebäudemanagement. Allein am Standort Bad Gögging ist es im November letzten Jahres gelungen, den durchschnittlichen Gasverbrauch von 60 Einfamilienhäusern einzusparen. Grund für den Energiespar-Erfolg sind die ressourcenschonende Bewirtschaftung der Immobilien und gezielte Investitionen in nachhaltige Neubau- und Sanierungsarbeiten. Der jüngste, nach KfW-55-Standard energieoptimierte Neubau, die Passauer Wolf Fachklinik Bad Gögging, ist ein Paradebeispiel für energieeffizientes Bauen. »Wir setzen hier auf Photovoltaik-Anlagen und ein Blockheizkraftwerk, das Strom erzeugt und Wärme liefert. Im Vergleich zu einem regulären Neubau sparen wir so jährlich 100 Tonnen CO«, erläutert Hans-Jörg Zillner, Technischer Leiter im Passauer Wolf. »Allerdings haben wir auch bei unseren älteren Immobilien auf Ressourcenschonung geachtet. Im Passauer Wolf Nittenau haben wir uns bereits 2013 beim Bau des Senioren-Zentrums dazu entschlossen, uns an ein Nahwärmenetz anzuschließen, das ausschließlich nachwachsende Brennstoffe nutzt. Im Passauer Wolf Bad Griesbach konnten wir durch Anpassungen des Bebauungsplans erreichen, künftig nachhaltiger agieren zu können, z. B. über die Montage-Genehmigung von PhotovoltaikAnlagen.« Darüber hinaus sind weitere Gebäudemanagement-Maßnahmen im gesamten Unternehmen in laufender Bearbeitung: Die Umstellung der Beleuchtung in Zimmern und Fluren, der Einsatz von frequenzgesteuerten Heizungspumpen und Lüftungsmotoren, die dazu beitragen, den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren und der Einsatz von passendem Sonnenschutz wie Fensterfolien und Rollladen, die dabei helfen Kühlenergie einzusparen.Regionale Partnerschaften für ein gemeinsames ZielIn seinem Nachhaltigkeits-Engagement setzt der Passauer Wolf auf regionale Partner, um den CO-Verbrauch durch kurze Lieferwege so gering wie möglich zu halten und die Umwelt zu entlasten. »Wir legen großen Wert darauf, uns mit lokalen Anbietern zusammenzuschließen, beispielsweise bei der Lebensmittel-Versorgung und bei Instandhaltungsmaßnahmen«, erklärt Leiter des Einkaufs Christian Allmis. Ein weiterer Faktor ist die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ClimatePartner, das den CO-Fußabdruck pro Übernachtung im Gesundheitshotel Summerhof*** und der Passauer Wolf Lodge & Therme am Standort Bad Griesbach berechnet. Auf Wunsch können die Hotelgäste ihre Übernachtung dort klimaneutral buchen.