Passauer Wolf erneut unter »Deutschlands besten Krankenhäusern«

In den Passauer Wolf Reha-Zentren in Nittenau und Bad Griesbach betreuen interdisziplinäre Teams Patienten im Rahmen der neurologischen Frührehabilitation. Ziel ist es, den Betroffenen in allen Lebenslagen ganzheitlich zu begegnen, sie zu stärken und auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten. Die individuellen Bedürfnisse der Patienten sind in dieser sensiblen Zeit handlungsleitend für den Genesungsplan. An beiden Standorten können Patienten direkt im Anschluss an die Akutbehandlung rehabilitativ begleitet werden. »Die Auszeichnung ist ein starkes Zeichen dafür, dass Qualität spürbar ist – nicht nur in Zahlen, sondern vor allem im Erleben der Menschen, die wir begleiten dürfen«, sagt die Ärztliche Direktorin und Chefärztin des Passauer Wolf Nittenau, Dr. Luise Goodwin. Dr. Oliver Meier, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Geriatrie und Neurologie im Passauer Wolf Bad Griesbach, ergänzt: »Qualität fordert Einsatz. Dass dieser wahrgenommen wird, freut uns sehr. Hinter dieser Anerkennung steht ein Team, das mit Fachkompetenz, Hingabe und großer Verantwortung für die Gesundheit unserer Patienten arbeitet«.Bereits seit 2018 bestätigen unabhängige Studien regelmäßig, dass die Häuser des Passauer Wolf zu den besten Einrichtungen in der Reha-Landschaft gehören. Um die Versorgungsqualität an allen Standorten sicherzustellen, werden alle Häuser des Passauer Wolf durch unabhängige Qualitätskontrollen und Patientenbefragungen regelmäßig auf den Prüfstand gestellt. Die konstant hohen Belegungszahlen bestätigen das Qualitätsversprechen des Unternehmens sowie das Vertrauen, das Patienten in das Behandlungskonzept setzen.Für Patienten bietet die Studie eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Suche nach der passenden Einrichtung für ihre Erkrankung. Die Ergebnisse der Studie resultieren aus Auswertungen von aktuellen Qualitätsberichten, Daten des Bundes-Klinik-Atlas und einem Social-Media-Monitoring. Die Qualitätsberichte liefern u. a. Daten zum Leistungsumfang oder zum Qualitäts- und Risikomanagement. Patientenstimmen aus Bewertungsportalen wurden ebenso berücksichtigt und in Kategorien - beispielsweise Abläufe und Services, Weiterempfehlungsbereitschaft und Gesamtzufriedenheit - unterteilt. Aus den sachlichen Informationen der Qualitätsberichte und den emotionalen Informationen der Bewertungsportale sowie dem Social-Media-Monitoring entsteht so ein aussagekräftiges Gesamtbild. Die komplette Liste der ausgezeichneten Krankenhäuser ist auf der offiziellen Website des F.A.Z.-Institutes unter www.faz.net/... zu finden.