Passauer Wolf Bad Griesbach und Berufsfachschule für Pflege in Rotthalmünster besiegeln Kooperation

Nach einer kurzen Begrüßung und Ansprache durch Dr. Oliver Meier, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Neurologie und Geriatrie, und durch Andreas Her-zog, Geschäftsführer und Leiter Personal im Verbund des Passauer Wolf, konnten die Gäste anschließend ins Gespräch zu kommen, die Zukunft der Pflege diskutieren und die Passauer Wolf Hotelklinik Maria Theresia sowie das Reha-Zentrum kennenlernen. »Die Pflege ist eine tragende Säule unseres Gesundheitswesens. Gemeinsam mit der Berufsfachschule für Pflege stellen wir sicher, dass die Fachkräfte von morgen bestmöglich für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind«, so Dr. Oliver Meier. Andreas Herzog betonte ergänzend: »Mit der Kooperation setzen wir ein klares Zeichen für die Pflege in der Region und schaffen eine optimale Verbindung zwischen theoretischem Wissen und praktischen Fertigkeiten. Wir freuen uns, die Schüler der Berufsfachschule für Pflege in Zukunft bei uns begrüßen zu dürfen.« Durch die Zusammenarbeit beider Einrichtungen profitieren die Schüler der Berufsfach-schule künftig von einem ganzheitlichen Ausbildungskonzept. Während die Berufsfachschule ihnen die theoretischen Grundlagen vermittelt, können die an-gehenden Pflegekräfte ihre praktischen Fertigkeiten im Passauer Wolf Bad Griesbach unter fachkundiger Anleitung vertiefen. Christian Mandl-Wagner, Pflegedienstleiter im Passauer Wolf Bad Griesbach, sieht darin große Chancen: »Die Schüler gewinnen anhand der praxisnahen Einblicke im Passauer Wolf Bad Griesbach nicht nur an fachlicher Kompetenz, sondern auch an Sicherheit und Freude im Umgang mit den vielseitigen Anforderungen in der Pflege. Unsere Praxisanleiter, die moderne Ausstattung und das vielfältige medizinische Spektrum sind optimale Voraussetzungen dafür. So legen wir den Grundstein für eine erfolgreiche und erfüllende berufliche Zukunft in der Pflege.«Im Passauer Wolf Bad Griesbach haben junge Menschen sowie Quereinsteiger die Möglichkeit, eine Ausbildung in der Pflege zu absolvieren – sei es direkt nach der Schule oder als Weiterqualifizierung aus anderen Berufsfeldern. Die Arbeit in interdisziplinären Teams bringt eine große Bandbreite von Aufgaben mit sich, darunter die Medikamentengabe, Wundversorgung oder das Legen von Trachealkanülen. Praxisanleiter betreuen die Auszubildenden, begleiten sie in ihrem Lernprozess und stehen ihnen bei Fragen sowie der Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben unterstützend zur Seite. »Pflege ist ein Beruf mit Herz und Verstand. Unser Anspruch ist es, den Auszubildenden nicht nur das notwendige Fachwissen zu vermitteln, sondern auch die Begeisterung für den Pflegeberuf und das Selbstvertrauen, Verantwortung zu übernehmen«, so Christian Mandl-Wagner. Um den Nachwuchskräften die anfänglichen Unsicherheiten bei komplexen Tätigkeiten zu nehmen, trainieren diese zunächst in einem modernen Übungsraum mit einer Demopuppe. Der regelmäßige Wechsel zwischen Stationen mit unterschiedlichen Schwerpunkten fördert zu-dem ihre methodischen, sozialen und fachlichen Kompetenzen. Für sein Engagement als Arbeitgeber in der Pflege wurde der Passauer Wolf kürzlich in der Studie »Deutschlands ausgezeichnete Arbeitgeber Pflege 2024/25« des Stern ausgezeichnet - der Passauer Wolf Bad Griesbach schnitt dabei mit Bestnote ab. Außerdem gehört das Unternehmen laut Deutschland Test und Handelsblatt zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben 2024.Weitere Informationen: