Offene Tür in der Passauer Wolf Berufsfachschule für Physiotherapie Bad Gögging

Am 29. Februar konnten Interessierte beim Abend der offenen Tür einen Eindruck von der Ausbildung zum staatlich anerkannten Physiotherapeuten (m/w/d) an der Passauer Wolf Berufsfachschule für Physiotherapie Bad Gögging gewinnen. Die zahlreichen Besucher erhielten aus erster Hand Informationen über die Ausbildung und das ausbildungsbegleitende Studium. Für Michael Eberl, der im Oktober vergangenen Jahres das Amt des Schulleiters übernommen hat, war die Veranstaltung ein voller Erfolg.



Das Aushängeschild sind die Auszubildenden



Der Abend der offenen Tür an der Passauer Wolf Berufsfachschule für Physio-therapie Bad Gögging erfuhr großen Zuspruch. Zahlreiche interessierte junge Menschen, häufig in Begleitung ihrer Eltern, nutzten die Möglichkeit, sich um-fassend über die Ausbildung und das Berufsbild des Physiotherapeuten zu in-formieren. »Wir freuen uns über das große Interesse junger Menschen und schauen auch darauf, die Rahmenbedingungen attraktiv zu halten. Wir orga-nisieren den Transport zu den Praktikumsstätten. Schüler haben die Möglich-keit, kostenlos zu Mittag zu essen, WG´s in unternehmenseigenen Wohnungen zu gründen oder sich kostenlos iPads zu leihen«, berichtet Schulleiter Michael Eberl, der selbst Schüler der Berufsfachschule war. »Das Berufsbild ist ab-wechslungsreich, und der Bedarf an gut ausgebildeten Physiotherapeuten ist groß. Gute Zukunftsaussichten also«, weiß auch Geschäftsführer und Leiter Personal im Passauer Wolf, Andreas Herzog. Aktiv am Veranstaltungspro-gramm beteiligt waren die Auszubildenden der Berufsfachschule. Sie nahmen die Besucher bereits am Eingang in Empfang, führten durch die Räumlichkei-ten und beantworteten gemeinsam mit den Lehrkräften alle Fragen. In Impuls-Vorträgen wurde außerdem über das Berufsbild und die Ausbildungsinhalte informiert und die Möglichkeiten eines ausbildungsbegleitenden dualen Studi-ums an der OTH Regensburg und der TH Deggendorf dargestellt. Interessierte können sich durchgehend für den Ausbildungsstart am 1. Oktober bewerben.



Vielfältige Perspektiven



Gesundheitsberufe befinden sich aktuell im Wandel, eine Teilakademisierung der Ausbildung in der Physiotherapie ist im Gespräch. Fach- und Nachwuchskräfte werden dringend gesucht. Die beruflichen Perspektiven eines Physiotherapeuten sind vielfältig: eine Tätigkeit in Krankenhäusern, Rehabilitationszentren, oder sogar die Selbstständigkeit in einer eigenen Praxis sind möglich. Durch das berufsbegleitende Studium eröffnet sich auch der Weg in Forschung und Lehre. Die Passauer Wolf Berufsfachschule für Physiotherapie Bad Gögging bietet seit über 30 Jahren in familiärer Atmosphäre eine praxis- und qualitätsorientierte sowie patientennahe Ausbildung zum staatlich anerkannten Physiotherapeuten (m/w/d) - in Kooperation mit dem Passauer Wolf Bad Gögging - an. Dabei zählt die engmaschige Verbindung aus Theorie und praktischer Anleitung, die die hauptamtlichen Lehrkräfte persönlich übernehmen, genauso zu den Qualitätsfaktoren, wie die Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern. Neben den praxisrelevanten Ausbildungsthemen gehören modernes wissenschaftliches Arbeiten und der Umgang mit computergestützten Therapieverfahren zu den Unterrichtsinhalten. »Absolventen können direkt im Anschluss an die Ausbildung im Passauer Wolf in das Berufsleben starten«, so Hans-Martin Linn, Geschäftsleiter des Passauer Wolf Bad Gögging und Geschäftsführer der Berufsfachschule für Physiotherapie.

