Neue Leitung der orthopädischen Fachabteilung im Passauer Wolf Bad Gögging

Mit Dr. med. Stefan Triebel hat sich ein Urgestein des Passauer Wolf in den Ruhestand verabschiedet: Nahezu 30 Jahre war er als Chefarzt der Orthopädie im Passauer Wolf Bad Gögging tätig. Seit 1. Februar 2023 leitet Dr. Annette Klein als neue Chefärztin diesen Fachbereich im Passauer Wolf Bad Gögging. »Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, mit Frau Dr. Annette Klein eine hochqualifizierte Medizinerin als Nachfolgerin von Dr. Triebel zu gewinnen, und freuen uns auf die gemeinsame Weiterentwicklung der Orthopädie«, be-grüßt Sibylle Merk, Geschäftsführerin des Passauer Wolf, die neue Chefärztin. Vor ihrem Antritt in Bad Gögging war Dr. Annette Klein geschäftsführende Oberärztin der Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulentherapie in der Donau-Ries Klinik Donauwörth und stand als Fachärztin der Orthopädie und Unfallchirurgie bereits seit etlichen Jahren mit dem Passauer Wolf in Kontakt. Ihr Fachwissen, speziell aus der orthopädischen Chirurgie, kommt ihr auch in der Rehabilitation zugute. »Es ist eine tolle Chance und zugleich eine span-nende Herausforderung für mich in die Welt der Rehabilitation einzutauchen und die Orthopädie im Passauer Wolf Bad Gögging zu leiten und weiterzuent-wickeln. Gemeinsam mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen möchte ich an die erfolgreiche Tätigkeit meines Vorgängers anknüpfen und für jeden Pa-tienten die bestmögliche Behandlung erarbeiten, aber auch neue Impulse set-zen«, so die neue Chefärztin des Passauer Wolf Bad Gögging.Dr. med. Stefan Triebel trat seinen Dienst 1993 im damaligen Klinikum Bad Gögging an, hat den Fachbereich aufgebaut und über viele Jahre mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner Persönlichkeit entscheidend geprägt. Seit Juli 2011 hatte er im Passauer Wolf Bad Gögging neben der Leitung der Ortho-pädie, auch die Funktion des Ärztlichen Direktors inne. Außerdem war Dr. med. Stefan Triebel in zahlreichen Fachgruppen aktiv, unter anderem bei qua-litätskliniken.de, um die Behandlungsqualität in der Rehabilitation messbar zu machen und weiterzuentwickeln. Für die sehr guten Behandlungserfolge ist er auch in Sportlerkreisen bekannt. Über 20 Jahre war er Mannschaftsarzt des Profi-Eishockeyvereins ERC Ingolstadt. Seine Expertise wurde sehr geschätzt, was den guten Ruf der Fachabteilung entscheidend beeinflusste - auch bei Partnern. Zu Partnern, darunter auch zur Donau-Ries Klinik Donauwörth und Prof. Alexander Wild, dem dortigen Chefarzt der Orthopädie, in dessen Team Dr. Annette Klein arbeitete, pflegte Dr. Triebel einen vertrauensvollen Kon-takt. Dass das so bleibt, ist ihm wichtig, ebenso wie Prof. Wild, der erwähnt: »Wir haben über viele Jahre gemeinsam medizinische Konzepte erarbeitet, um Akutmedizin und Rehabilitation sinnvoll zu vernetzen, und dadurch The-rapieergebnisse zu verbessern - vor allem in der Endoprothetik. Wir freuen uns darauf, das Erreichte mit Frau Dr. Klein weiterzuführen.« Im Frühjahr wird sich Dr. Triebel noch einmal bei einem Grillfest von den Mitarbeitern des Passauer Wolf Bad Gögging verabschieden. »Nachdem ich den Fachbereich in kompetenten Händen weiß, fällt mir der Abschied vom Passauer Wolf etwas leichter. Auch wenn es nach so langer Zeit natürlich erst einmal eine Umstel-lung für mich sein wird«, so Dr. med. Stefan Triebel. Geschäftsleiter Hans-Martin Linn wünscht ihm alles Gute: »Auch wenn wir uns auf den Abschied vorbereiten konnten, fällt er uns verständlicherweise schwer. Jetzt ist es an der Zeit, Danke zu sagen für das vertrauensvolle Miteinander und die fach-kompetente und hervorragende Arbeit als Chefarzt der Orthopädie und als Ärztlicher Direktor im Passauer Wolf Bad Gögging. Wir sind davon überzeugt, dass Frau Dr. Klein eine würdige Nachfolgerin ist, die fachlich und menschlich die Lücke schließen wird, die Dr. Triebel hinterlässt.«Weitere Informationen: