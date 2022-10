Neue Geschäftsleitung im Passauer Wolf Bad Griesbach

Es gibt eine Neuerung am Passauer Wolf-Standort Bad Griesbach: Stephan Merz ist seit Anfang Oktober neuer Geschäftsleiter. Er übernimmt die Funktion von Stefan Scharl, Geschäftsführer im Passauer Wolf, der den Standort interimsweise geleitet hat.



Übernahme des Klinikbetriebs und weiteren Aufgaben in Folge



Am 4. Oktober hat Stephan Merz die Position des Geschäftsleiters und Prokuristen für den Passauer Wolf Bad Griesbach übernommen. In seiner neuen Funktion wird Stephan Merz zunächst die Aufgaben des Geschäftsleiters für den Klinikbetrieb in Bad Griesbach übernehmen. Die Übernahme weiterer Aufgaben im Rahmen der Geschäftsführung sowie der Geschäftsleitung am Standort Bad Griesbach wird sich nach der Einarbeitung anschließen. »Es freut uns sehr, dass wir mit Stephan Merz einen versierten und in der Gesundheitsbranche bestens kundigen Kollegen für den Passauer Wolf gewinnen konnten. Wir heißen Stephan Merz herzlich willkommen und wünschen ihm viel Kraft, Erfolg und Freude bei der neuen Aufgabe«, so Stefan Scharl, Geschäftsführer der gesamten Unternehmensgruppe im Passauer Wolf.



Langjährige Erfahrung für den Passauer Wolf Standort mit langjähriger Tradition



Stephan Merz bringt einige Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen mit. Seit 1998 ist er in der Leitung von Akut- und Reha-Kliniken tätig. Führungserfahrung im Krankenhaus, in der Rehabilitation und im Projektmanagement zählen zu seinen Kompetenzen. Zuletzt verantwortete er Wachstumsprojekte in der Neurologie und Geriatrie für einen großen Klinikstandort in Bayern. Dabei standen vor allem die Entwicklung und Betreuung von multiprofessionellen Teams im Mittelpunkt seiner Aktivitäten. Auch im Passauer Wolf ist er kein Unbekannter. Von 2010 bis 2013 war er als Leiter Marketing, Vertrieb und Vertragswesen für die Passauer Wolf Unternehmensgruppe und als operativer Leiter im Passauer Wolf Ingolstadt tätig. Stephan Merz freut sich auf die Aufgaben, die vor ihm liegen: »Es ist schön nach einigen Jahren mit neuem Blick zurückzukehren«, so der künftige Geschäftsleiter des Passauer Wolf Standortes in Bad Griesbach, der seit 1979 stabiler Partner in der Region ist. Zu den Fachbereichen zählen die Neurologie inklusive der neurologischen Frührehabilitation, die Geriatrie und Innere Medizin/Kardiologie sowie Präventions- und Lebensstilprogramme. Gehobenen Komfortansprüchen wird man mit den Passauer Wolf Privat-Angeboten im Reha-Zentrum und den Privat Plus-Angeboten in der Hotelklinik Maria Theresia****S gerecht. Neben dem Passauer Wolf Reha-Zentrum und der Hotelklinik Maria Theresia****S ergänzen die Passauer Wolf Lodge & Therme und das Gesundheitshotel Summerhof*** die Häuser in Bad Griesbach.