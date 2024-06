Neue Fahrradstellplätze für Mitarbeiter im Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach

Stephan Merz, Geschäftsleiter des Passauer Wolf Bad Griesbach, freut sich über die Erweiterung der Fahrradbox: »Die neuen Stellplätze laden unsere Mitarbeiter dazu ein, mehr mit dem Fahrrad zu fahren. Wir freuen uns, dass die Nachfrage da ist.« Die Erweiterung der Stellplätze ist eine von zahlreichen Maßnahmen, mit denen der Passauer Wolf seine Mitarbeiter in einer aktiven Lebensweise unterstützt. Bereits seit 2017 haben Mitarbeiter in Bad Griesbach die Möglichkeit, ein Fahrrad zu kostengünstigen Konditionen zu leasen. Mitt-lerweile wird das Jobrad-Leasing im gesamten Unternehmen angeboten. Bar-bara Göttert, Leiterin der Therapie im Passauer Wolf Bad Griesbach, sieht darin großes Potenzial: »Radfahren ist Prävention ohne Aufwand. So hat man morgens einen tollen Einstieg in den Tag und abends einen schönen Ausklang. Diesen Tipp gebe ich auch gerne weiter, immerhin sind wir ein Gesundheits-unternehmen und die Nachhaltigkeit gerät so auch nicht aus dem Blick.«Die Nachhaltigkeit im Blick behalten – darauf legt das Unternehmen an allen Standorten großen Wert. Sowohl das nachhaltige Gebäudemanagement als auch Recycling und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern tragen tag-täglich zu diesem Ziel bei. Mitmach-Aktionen wie »Mit dem Rad zur Arbeit« oder das alljährliche »Stadtradeln« motivieren die Mitarbeiter zusätzlich, der Umwelt zuliebe das Fahrrad zu nehmen. Einer von ihnen ist Jürgen Starz, Mit-arbeiter in der Sozialberatung des Passauer Wolf Bad Griesbach: »Meine Team-kollegen sind gesundheitsorientiert unterwegs. Das motiviert mich selbst, das Auto stehen zu lassen und in die Pedale zu treten. Durch meine Arbeit beim Passauer Wolf sind so viele gesundheitliche Vorteile für mich entstanden.«Von Mai bis August beteiligt sich der Passauer Wolf auch in diesem Jahr an der deutschlandweiten Mitmach-Aktion »Mit dem Rad zur Arbeit«. In Teams kön-nen die Teilnehmer dabei ihren Arbeitsweg als gesundes Fitnessprogramm ge-stalten, Kilometer sammeln und tolle Preise gewinnen. Mit über 300.000 akti-ven Teilnehmern ist die Aktion der AOK mittlerweile zu einer beliebten Kam-pagne in den Sommermonaten geworden. Weitere Informationen gibt es on-line unter mit-dem-rad-zur-arbeit.de/bayern