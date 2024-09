Individuelle Entwicklung

In kaum einer Branche ist der Fachkräftemangel so ausgeprägt wie in der Pflege. Bis 2049 werden voraussichtlich bis zu 280.000 Pflegekräfte benötigt, schätzt das Statistische Bundesamt. Dieser Herausforderung begegnen viele Unternehmen mittlerweile mit einer gezielten Personalentwicklung. Auch der Passauer Wolf unterstützt seine Mitarbeiter - unabhängig vom Alter oder der Ausgangssituation - dabei, individuelle Weiterbildungsziele zu verwirklichen. Eine davon ist Neslihan Cali. Mit der Unterstützung des Passauer Wolf wagte sie nach ihrer langjährigen Tätigkeit als Pflegehelferin 2020 den Schritt in die Ausbildung zur Pflegefachkraft. Eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereut.



Von der Pflegehelferin zur Praxisanleiterin

Bereits seit 2007 ist Neslihan Cali im Pflegebereich des Passauer Wolf tätig – die ersten zwölf Jahre davon als Altenpflegehelferin. Nachdem ihr von ihrer Vorgesetzten schließlich die Weiterbildung zur Pflegefachkraft angeboten wurde, wagte sie das Abenteuer einer dreijährigen Ausbildung, die sie 2023 erfolgreich abschloss. Um die Ausbildung zu finanzieren, nahm Neslihan Cali neben der Unterstützung ihres Arbeitgebers das Qualifizierungschancengesetz des Staatsministeriums in Anspruch. Dieses ermöglicht Arbeitnehmern eine geförderte Weiterbildung mit finanzieller Unterstützung. Nun steht Neslihan Cali sogar noch ein weiterer Schritt bevor: die Ausbildung zur Praxisanleiterin. »Ich bin froh, dass ich die Chance zur Weiterbildung genutzt habe.«, erzählt sie. »So sind nicht nur meine Aufgaben verantwortungsvoller geworden, sondern auch mein Gehalt hat sich positiv verändert.«



Ausgezeichnete Mitarbeiterentwicklung

Die Erfolgsgeschichte von Neslihan Cali blieb nicht lange unentdeckt. Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales wurde im Passauer Wolf Bad Griesbach ein kurzer Film für das Online-Weiterbildungsportal »komm weiter in B@yern« gedreht. Der Beitrag thematisiert die beeindruckende Geschichte von Neslihan Cali und würdigt das Engagement, mit dem der Passauer Wolf die berufliche Weiterbildung fördert. Andreas Herzog, Geschäftsführer und Leiter Personal im Passauer Wolf, weiß um die Bedeutung einer gezielten Personalentwicklung: »Wir betrachten Kompetenz als Wettbewerbsvorteil. Daher schaffen wir Optionen, die zielgerichtete Weiterbildung ermöglichen.« »Schließlich möchten wir Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld bieten, das es ihnen leicht macht, sich für den Passauer Wolf zu entscheiden und zu bleiben«, ergänzt Julia Aigner aus der Personalabteilung im Passauer Wolf Bad Griesbach. Dieses Engagement wurde kürzlich vom F.A.Z.-Institut mit dem Siegel »Höchste Mitarbeiterentwicklung 2024« und der Höchstzahl von 100 Punkten in der Kategorie »Reha-Klinikbetreiber« ausgezeichnet. »Das Siegel bestätigt, dass unsere Mitarbeiter ein Arbeitsumfeld erleben, in dem sie aufblühen und sich weiterentwickeln können«, so Andreas Herzog.



Mehrfach ausgezeichnet als Arbeitgeber

An vier Standorten in Bayern - in Bad Griesbach, Bad Gögging, Nittenau und Ingolstadt - werden Gäste auf ihrem Weg zu neuer Lebenskraft unterstützt. Für 1.700 Mitarbeiter ist das Unternehmen Karrierebegleiter und zahlreich ausgezeichnet als Arbeitgeber. Kununu, die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform im deutschsprachigen Raum, hat dem Passauer Wolf das Top Company-Siegel 2024 verliehen und das Unternehmen ist in der stern-Liste als »Ausgezeichneter Arbeitgeber Pflege« als empfohlener Arbeitgeber gelistet. Der Passauer Wolf Bad Griesbach schnitt mit Bestnote ab. Das Magazin Focus bestätigt Arbeitnehmern Top Karriere-Chancen im Passauer Wolf mit 100 von 100 Punkten und unsere Website ist in der Kategorie Healthcare unter den Top 3 des bayerischen Mittelstands. 2024 sind wir als moderner Arbeitgeber und für höchste Fairness im Job ausgezeichnet. Von der Süddeutschen Zeitung und kununu wurde uns 2024 TOP-Gehaltszufriedenheit bestätigt. Mit 100 von 100 Punkten geht das Unternehmen als Branchensieger in einer von Deutschland Test beauftragten Studie zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben hervor. Darüber hinaus nimmt der Passauer Wolf Bad Griesbach seit 2021 an dem Projekt »Integration@Work: Fachkräftemangel und Integration von Auszubildenden in Unternehmen« teil und trägt seither das Zertifikat »Engagierter Ausbildungsbetrieb im Bereich Integration«.

(lifePR) (