»Herzenssache«: 9. Passauer Wolf Expertenforum für Sozialdienste und Klinische Sozialarbeit in Bad Griesbach

Am 28.09.2023 fand das 9. Passauer Wolf Expertenforum für Sozial-dienste und Klinische Sozialarbeit im Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach statt. Unter dem Motto »Herzenssache« waren u. a. Expertenvorträge zum Bürgergeld-Gesetz und zur Überleitungs-pflege, zur Rehabilitation nach Herzinfarkt und eine Vorstellung der Fachabteilung Innere Medizin/Kardiologie mit anschließender Füh-rung durch den Passauer Wolf Bad Griesbach Teil des diesjährigen Programms.



Wertvoller Austausch für gelungene Versorgung

Um im Sinne der Patienten reibungslose Abläufe zwischen Krankenhaus, Rehaklinik und Kostenträger zu gewährleisten, spielt der schnittstellenüber-greifende Austausch eine zentrale Rolle. Deshalb wurde das Passauer Wolf Ex-pertenforum vor 10 Jahren ins Leben gerufen. Die Veranstaltung findet jähr-lich an einem anderen Passauer Wolf Standort statt. »Wir freuen uns sehr, dass wir das 9. Passauer Wolf Expertenforum für Sozialdienste und Klinische Sozialarbeit dieses Jahr im Passauer Wolf Bad Griesbach stattfinden lassen und Einblick in unsere Behandlungskonzepte geben können«, sagte Stephan Merz, Geschäftsleiter im Passauer Wolf Bad Griesbach, in seiner Begrüßungsanspra-che. Die Besucher konnten sich beim 9. Passauer Wolf Expertenforum persön-lich ein Bild vom Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach machen, sich zu den rechtlichen Rahmenbedingungen zu Themen aus dem Arbeitsalltag infor-mieren als auch Informationen rund um die Rehabilitation im Passauer Wolf mitnehmen. »Der persönliche Austausch ist unersetzlich. So können gemein-sam Ansatzpunkte für ein leichtgängigeres Miteinander im Sinne der Patienten diskutiert werden«, so Mariola Rehmus-Wirtgen, Leitung des Vertriebs im Passauer Wolf.



Wissenswertes zum neuen Bürgergeld-Gesetz und zur Überleitungspflege

Im Januar 2023 trat das Bürgergeld-Gesetz in Kraft. Um alle wichtigen Ände-rungen, die das Bürgergeld-Gesetz mit sich bringt, besser verständlich zu ma-chen, entschied man sich im Passauer Wolf dazu, diesem Thema sowie weite-ren aktuellen Entwicklungen in der Sozialhilfe ausreichend Raum zu geben. Während des Passauer Wolf Expertenforums kamen Referenten wie die Team-leiter der Leistungsgewährung Claudia Resch und Stefan Seidl aus dem Job-center Passau Land zu Wort, ebenso wie Regierungsamtsrätin und Teamleitung SGB XII Sozialhilfe aus dem Landratsamt Passau, Christine Muggendobler und Sigrid Kleinekorte, Vertragsreferentin für die stationäre Krankenhausbehand-lung und Rehabilitation der BARMER Landesvertretung Bayern, die in ihrem Vortrag die Überleitungspflege im Krankenhaus als Unterstützungsangebot für Patienten nach der Akutbehandlung vorstellte. Die Fortbildungsveranstaltung ist eingebettet in einen Rahmen, der das Miteinander fördert. Bei Kaffee und Kuchen konnten sich die Teilnehmer auch ein Bild der Privat Plus-Komfortbe-reiche in der ****S Hotelklinik Maria Theresia machen und erhielten während einer Hausführung durch das Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach Ein-blicke in räumliche und organisatorische Strukturen. Ein Achtsamkeitsimpuls aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement beim Passauer Wolf sorgte für Auflockerung und dafür, die Konzentration aufrechtzuhalten.



Einblicke in das kardiologische Reha-Konzept

Elena Schneider, Chefärztin der Inneren Medizin/Kardiologie im Passauer Wolf Bad Griesbach stellte außerdem ihren Fachbereich vor. »Eines der wichtigsten Ziele der kardiologischen Reha ist, dass die Patienten alltägliche Belastungen wieder meistern können«, erklärte sie. »Während der Therapie im Passauer Wolf vermitteln wir Strategien, die es erleichtern Risikofaktoren zu reduzie-ren und eine gesunde Lebensweise anzunehmen. Dies fördert einen effektiven Genesungsprozess.« Im Fachbereich der Inneren Medizin/Kardiologie werden Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer OP oder bei chroni-schen Beschwerden von einem fachkompetenten Team aus Ärzten, Therapeu-ten und Pflegekräften betreut. Am ersten Tag der Rehabilitation findet die Eingangsuntersuchung statt. Danach erhalten die Patienten einen individuell auf sie zugeschnittenen Therapieplan. Für eine erfolgreiche Behandlung setzt man auf eine enge Zusammenarbeit mit der neurologischen Fachabteilung und hält auch Nachsorgeangebote bereit.



Die ersten Auswertungen der Veranstaltungsbewertung lassen darauf schlie-ßen, dass das Format hilfreich ist und Relevanz für den Arbeitsalltag der Teil-nehmer hat. Aufgrund der positiven Resonanz, auch aus den vergangenen Jah-ren, ist die Fortführung im kommenden Jahr geplant.