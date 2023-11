»Gesundes Herz – gesundes Leben«: Infoveranstaltung im Passauer Wolf Bad Griesbach

Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung sterben in Deutschland jährlich schätzungsweise 65.000 Menschen am plötzlichen Herztod. Wie Dr. Christian Zwicker weiß, kommt ein Herzstillstand aber häufig nicht ohne Vorgeschichte: »Bei vielen Betroffenen liegt bereits eine langjährige koronare Herzkrankheit (KHK) einem solchen Herzstillstand zugrunde. Das bedeutet, dass die Herzkranzgefäße, die den Herzmuskel mit sauerstoffreichem Blut versorgen, verkalkt sind. Wenn durch diese Verkalkung relevante Engstellen oder Verschlüsse entstehen, wird der Blutfluss zum Herzmuskel entsprechend behindert.« Es gibt alleine in Deutschland rund fünf Millionen Menschen, bei denen eine KHK bekannt ist, die wiederum durch Risikokrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus und Fettstoffwechselstörungen (hohes Cholesterin) entsteht. Welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wie man Herzerkrankungen vorbeugen kann, standen am Donnerstag unter anderem auf der Vortrags-Agenda von Dr. Christian Zwicker. »Während der Rehabilitation Impulse zu setzen, die dazu beitragen, den Lebensstil zu verbessern und damit das Reduzieren von Risiken zu begünstigen, ist uns wichtig«, so der Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie.Während der Infoveranstaltung »Gesundes Herz – gesundes Leben« im Veranstaltungssaal des Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach erklärte Dr. Christian Zwicker die Anatomie des Herzens: Wie groß bzw. schwer ist das Herz? Wie ist es aufgebaut? Und wie gelangt das Blut in den Kreislauf? sind Fragen, die beantwortet wurden. Häufige Erkrankungen des Herzens, unter anderem auch über die koronare Herzerkrankung, die einen Herzinfarkt und im schlimmsten Fall einen Herzstillstand zur Folge haben kann, wurden ebenfalls angesprochen und dazugehörige Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten vorgestellt, die viele der Gäste auch in ihren Behandlungsplänen wiederfinden.Im Passauer Wolf Bad Griesbach ist ein wichtiger Teil der Behandlung von Herzerkrankten die Lebensstil-Medizin. »Unter anderem durch körperliche Bewegung, richtige Ernährung und ausreichend Schlaf kann das Risiko reduziert und der Genesungsprozess gefördert werden. Dafür geben wir unseren Patienten Strategien an die Hand und sie erhalten einen individuell auf sie zugeschnittenen Therapieplan«, sagt Dr. Christian Zwicker. Dieser kann neben Kraft- und Ausdauertraining auch Physiotherapie als Einzel- und Gruppentraining sowie Elektrotherapie und Atemtherapie enthalten. Für eine erfolgreiche Behandlung setzt man auf eine enge Zusammenarbeit mit der neurologischen Fachabteilung und hält auch Nachsorge- und Präventionsangebote bereit. »Eines der wichtigsten Ziele der kardiologischen Reha ist, dass die Patienten alltägliche Belastungen wieder meistern können«, erklärt der Mediziner.