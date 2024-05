Feierliche Eröffnung 17 frisch renovierter Gästezimmer in der Passauer Wolf Lodge & Therme Bad Griesbach

Am 23. Mai 2024 wurden im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung 17 frisch renovierte Gästezimmer in der Passauer Wolf Lodge & Therme Bad Griesbach eröffnet. Die LebensArt-Location des Passauer Wolf bietet nun insgesamt 47 Gästezimmer und kann somit noch mehr Präventionsgäste, wie beispielsweise Teilnehmer des Präventionsprogramms RV Fit, aufnehmen. Die Erweiterung der Zimmerkapazitäten bestätigt den Erfolg des Gesamtkonzepts der Passauer Wolf Lodge & Therme.



Eröffnungsfeier mit ökumenischer Segnung der neuen Räumlichkeiten



Stephan Merz, Geschäftsleiter des Passauer Wolf Bad Griesbach, begrüßte die Gäste und erklärte: »Wir freuen uns, nach den umfassenden Renovierungsarbeiten die neuen Räumlichkeiten präsentieren zu dürfen. Mit der Erweiterung unserer Kapazitäten können wir ab sofort noch mehr Menschen auf ihrem Weg zu einem langfristig gesunden Lebensstil unterstützen.« Theresa Ried, kaufmännische Leitung der Prävention und Therapieambulanz, fügte hinzu: »Bei der Neugestaltung konnten wir auf Erfahrungen aus anderen Projekten zurückgreifen. Die frisch renovierten Gästezimmer bieten nicht nur modernen Komfort, sondern wurden auch mit größter Sorgfalt gestaltet, um eine ruhige und entspannende Atmosphäre zu schaffen, die zur Regeneration und zum Wohlbefinden beiträgt.« Nach der ökumenischen Segnung durch Pfarrer Philipp Augustin und Klinikseelsorgerin und Gemeindereferentin Regina Roßmadl wurden die neuen, mit vielen natürlichen Materialien in hochwertigem Design ausgestatteten Zimmer besichtigt. Die Veranstaltung endete mit einem gemeinsamen Stehimbiss und anregenden Gesprächen.



RV Fit im Passauer Wolf: Impulse für einen gesunden Lebensstil



Seit 2020 bietet die Passauer Wolf Lodge & Therme das kostenfreie Präventionsprogramm »RV Fit« der Deutschen Rentenversicherung an. Berufstätige haben hier die Möglichkeit, ihre Gesundheit zu verbessern und Beschwerden wie Rückenschmerzen, Stress oder Schlafprobleme aktiv anzugehen. Wertvolle Impulse von qualifizierten Guides in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung unterstützen die Teilnehmer dabei, ihren Lebensstil bewusst zu gestalten. Felix Bauer, Leitung Guiding und Therapie, betont die individuelle Ausgestaltung der Trainingsinhalte: »Unser Ziel ist es, den Teilnehmern in den vier aufeinanderfolgenden Modulen nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern sie auch dabei zu unterstützen, ihre persönlichen Potenziale zu entdecken. Prävention bedeutet Veränderungsbereitschaft für einen gesünderen Lebensstil, weshalb wir in der Passauer Wolf Lodge & Therme auch von Lebensstil-Medizin oder LebensArt sprechen. Wir leiten an und begleiten auf dem Weg zu einem gesünderen Leben. Voraussetzung ist die Teilnahme, die intrinsische Motivation steckt in jedem von uns und wir entdecken diese gemeinsam.« Die Startphase des Programms besteht aus einem fünftägigen Aufenthalt in kleinen Gruppen im Passauer Wolf. Währenddessen werden die Teilnehmer vom Arbeitgeber freigestellt und erhalten eine Entgeltfortzahlung. Die anschließende Trainingsphase und Eigenaktivitätsphase finden berufsbegleitend statt und werden durch die App »Passauer Wolf aktiv – Therapie und Training« digital unterstützt. In der Auffrischungsphase reflektieren die Teilnehmer ihre Fortschritte und erhalten Ratschläge, um das Gelernte mit frischer Motivation in den Alltag zu integrieren.



Über die Passauer Wolf Lodge & Therme



Die Passauer Wolf Lodge & Therme hat sich auf Präventionsangebote und die Therapieambulanz spezialisiert. Zu den Leistungen im Haus zählen neben dem kostenfrei unter rvfit.de beantragbaren Programm der Rentenversicherung u. a. physiotherapeutische und logopädische Behandlungen auf Rezept in der hauseigenen Therapieambulanz, von den Krankenkassen bezuschusste Präventionsleistungen und die ambulante Badekur sowie Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Gäste können zahlreiche Freizeitaktivitäten in der Umgebung genießen, wie die Wohlfühl-Therme, den Kurpark, Wander- und Radwege sowie zahlreiche kulturelle Ausflugsziele. Die komfortablen Einzelzimmer sind mit Boxspringbett, WLAN, Fernseher, Bad mit Dusche, Zimmersafe, Minibar und großem Balkon ausgestattet. Der Wellnessbereich umfasst einen Thermal-Mineralwasser-Pool, eine Sauna und eine Infrarotkabine. Zudem gibt es einen modernen Fitnessraum, einen Seminarraum und ein Restaurant mit gesunden Angeboten. Das Raumkonzept lädt zum Zusammenkommen, Entspannen und Verweilen ein, sei es in gemütlichen Sitzecken im Loungebereich, im Panorama-Wintergarten mit Blick über das Rottal oder auf der Sundowner-Veranda. Hochwertiges Design und natürliche Materialien schaffen eine wohltuende Atmosphäre.

