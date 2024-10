Fachkräftetag für Therapie und Pflege am 20. Oktober 2024 im Passauer Wolf Bad Griesbach

Am Sonntag, den 20. Oktober 2024, findet von 10:00 bis 14:00 Uhr im Passauer Wolf Bad Griesbach ein Fachkräftetag für Therapie und Pflege statt. Die Teilnehmer erhalten an Infoständen Einblicke in die Bereiche der Sprachtherapie/Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie sowie Pflege und können dabei mit erfahrenen Fach- und Führungskräften ins Gespräch kommen. Zusätzlich lernen sie bei einer Führung die Therapieräume sowie den Pflegestützpunkt im Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach kennen. Eine Anmeldung zum Fachkräftetag ist nicht erforderlich.



Fachkräftetag bietet Orientierung

Der Fachkräftetag bietet eine Plattform für Menschen, die in den Bereichen Therapie und Pflege tätig sind oder es werden möchten. Egal, ob jemand eine Ausbildung anstrebt, bereits berufserfahren ist oder einen Quereinstieg plant – der Fachkräftetag richtet sich an alle Interessierten. »Wir freuen uns, wenn wir durch den Fachkräftetag neue Teammitglieder gewinnen können«, sagt Barbara Göttert, Therapieleitung im Passauer Wolf Bad Griesbach. Mit ihrem Team wird sie unter anderem das VR-System »Cureo®« vorstellen, das vor allem in der Therapie bei Schlaganfallpatienten zum Einsatz kommt. Auch können die Besucher im Rahmen einer Hausführung den vor Kurzem eingeweihte und mit neuesten Geräten ausgestatteten Raum »Gangkontinuum« begehen, in dem schwerstbetroffene, nicht gehfähige Patientinnen und Patienten durch alltagsnahes und aktives Gangtraining das Gehen wieder erlernen können.



Veranstaltungsort, Verpflegung und Parkmöglichkeiten

Der Fachkräftetag findet im Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach, Bürgermeister-Hartl-Platz 1, 94086 Bad Griesbach im Rottal, statt. Parkplätze stehen kostenfrei in der Tiefgarage des Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach (Maximiliantunnel, Einfahrt Nr. 1) zur Verfügung. Für das leibliche Wohl sorgen bei der Veranstaltung eine Auswahl an Fingerfood, gesunde Snacks und erfrischende Getränke.

