»Ein Kick in die richtige Richtung«: Einblicke einer RV Fit-Teilnehmerin

Nur wenige Minuten dauert es, sich online für die Präventionsleistung RV Fit unter rv-fit.de anzumelden. Dort kann man auch direkt seine Wunscheinrichtung eingeben. »Ich habe lediglich meine Versicherungsnummer benötigt. Die Rückmeldung der Rentenversicherung mit Kostenzusage kam bei mir innerhalb eines Monats an. Und auch die Passauer Wolf Lodge & Therme, in der ich RV Fit absolvierte, hat mir zeitnah einen Termin für die Startphase vorgeschlagen«, erzählt Sigrid Zierer, für die es also im Februar mit dem Zug Richtung Bad Griesbach ging. Angekommen in der Passauer Wolf Lodge & Therme wurde sie von Christa Hasbauer, der »guten Seele des Hauses«, empfangen. Sie ist für die Teilnehmer während der Aufenthaltsdauer die Ansprechpartnerin für alle organisatorischen Fragen. »Ich freue mich, wenn ich die Teilnehmer so gut es geht unterstützen kann - auch mit Ausflugstipps und den besten Aussichtspunkten im Haus für den Sonnenuntergang, wie zum Beispiel unserer Sundowner-Terrasse«, sagt die Gastgeberin der Passauer Wolf Lodge & Therme. Von ihr hat Sigrid Zierer auch gleich ihren Wochentrainingsplan bekommen, und der war »tatsächlich sportlich«, lacht die Diakonie-Mitarbeiterin. Nach einem ersten Kennenlernen und einer kleinen Einführung machte sich die Gruppe, bestehend aus 15 Personen, auf den Weg zum Mittagessen, wo auch schon die ersten Kontakte geknüpft wurden. »Die Mischung der Gruppe war bunt: Männer und Frauen, jünger und älter. Bayern oder Nordlichter.« Um auch gleich Nähe zu den Physiotherapeuten, Referenten und zum Koch zu schaffen, wurde ab der ersten Sekunde geduzt.Und dann ging es für Sigrid Zierer auch schon los: Ein 32 Grad warmes Thermalmineralwasserbecken und Physiotherapeut Nils Rorsek warteten bei der Wassergymnastik auf die RV Fit-Teilnehmerin. Mit Musik und guter Laune wurden die ersten Übungen absolviert. Ebenfalls auf ihrem Trainingsplan standen Zirkeltraining, Gymnastik und Outdoor-Aktivitäten, wo ihr und den anderen Teilnehmern von Felix Bauer, Leiter Prävention und therapeutischer Ambulanz im Passauer Wolf Bad Griesbach, gezeigt wurde, wie sie die Natur wertschätzend betreten und nutzen können. »Die Natur ist eben auch die beste Trainingslandschaft«, weiß Felix Bauer. Neben der Bewegung erhalten die RV Fit-Teilnehmer auch Impulse für eine gesündere Ernährung und Stressbewältigung. So durfte Sigrid Zierers Gruppe am Dienstag unter Anleitung vom stell-vertretenden Küchenleiter Steven König das Menü für das Mittagessen zube-reiten. »Ich fand ja, dass unser Menü mit Sellerie-Suppe, Couscous-Salt, Lachs, gefüllter Kartoffelrolle und Beerenschmarrn als Nachspeise das Beste der Wo-che war«, lacht die Diakonie-Mitarbeiterin. Wer gut isst, der hat auch wieder Energie für Sport. Schnell hatte sich Sigrid Zierer für die Zeit ihres Aufenthal-tes einen treuen Begleiter angelacht: den Muskelkater. »Damit man aber jetzt nicht abgeschreckt ist: Alle Übungen sind an das jeweilige Leistungsvermögen und Fitnesslevel angepasst«, erklärt Sigrid Zierer. Zur Entspannung und Stressreduktion gab es für die Teilnehmer praktische Übungen an die Hand, wie z. B. eine geführte Traumreise oder autogenes Training. Ebenso lieferten die Guides theoretischen Input zum Thema Motivation. Aber auch über Ubuntu wurde gesprochen. Was das ist? Das Wort aus der Bantusprache umfasst eine Reihe von menschlichen Werten wie Mitgefühl, Solidarität, Nächstenliebe und das Bewusstsein, Teil eines Ganzen zu sein. Es ist das afrikanische Zauberwort für mehr Achtsamkeit für sich, aber auch für ein Miteinander. Am Ende der Woche wurden die Teilnehmer in die anschließende dreimonatige Trainings-phase eingewiesen. Diese findet berufsbegleitend, also in der Freizeit statt. Im dritten Modul trainieren die Teilnehmer ebenfalls drei Monate in ihrer Frei-zeit und in Eigenregie. In der Trainingsphase werden die Teilnehmer digital mit der App »Passauer Wolf aktiv – Therapie und Training« begleitet.»Ich habe es sehr bedauert, als die drei Monate begleitetes Online-Training vorbei waren. Aktuell bewege ich mich eher draußen. Für die kältere Jahreszeit liebäugle ich aber mit einem Online-Fitness-Anbieter«, spricht Sigrid Zierer über ihre aktuelle Situation. Schön fände sie, wenn das begleitete Online-Training mit der Passauer Wolf-App auch über die drei Monate hinausgehen würde. »Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich mich durch RV Fit zu einer Supersportlerin entwickelt habe, die tapfer dem Zuckerkonsum die kalte Schulter zeigt und zur Stressreduktion regelmäßige Entspannungsübungen in den Tagesablauf einbaut. So ist es leider nicht«, ist die Diakonie-Mitarbeiterin ehrlich. »Aber gerade auf die Idee mit dem Online-Training wäre ich wahrscheinlich alleine nicht gekommen. Für mich ist es eine Möglichkeit, Training in meinen Alltag einzubauen.« Das Programm habe sie bereits weiterempfohlen. Und auch den Aufenthalt in der Passauer Wolf Lodge & Therme habe sie sehr genossen. »Ich fand das Angebot vielfältig und hatte den Eindruck, dass die Menschen, die uns in der Woche begleitet und angetrieben haben, ihre Arbeit gerne und mit Spaß machen. Das finde ich sehr wichtig. Ich freue mich schon auf meine drei Tage im Oktober beim Passauer Wolf«, sagt Sigrid Zierer abschließend und blickt voller Vorfreude auf die bevorstehende Auffrischungsphase.Passauer Wolf LebensArt vereint Präventionsprogramme wir RV Fit, Corporate Health-Konzepte und Gesundheitsurlaub in Bad Griesbach und passt zu allen, die Lust darauf haben, gesünder zu leben. LebensArt vereint das Ursprüngliche mit frischen, gesunden Ideen und ist unsere Art, bereichernde Optionen für den eigenen Lebensstil zu schaffen. In Bad Griesbach liefert das Gesundheitshotel Summerhof Erholung mit gesunden Arrangements. In der Passauer Wolf Lodge & Therme trifft man auf kompetente Guides, die wissen, wie man es schafft, gesunde Verhaltensweisen für den eigenen Alltag zu entdecken. Hier fällt es leicht, zur Ruhe und zu neuen Kräften zu kommen. Wir nutzen unseren medizinischen Background aus über 45 Jahren medizinischer Rehabilitation und geben unser Wissen weiter — auch an Unternehmen, die beabsichtigen, Betriebliches Gesundheitsmanagement in einen attraktiven und aktivierenden Rahmen zu setzen. Das mittelständische und von Inhaber-Familien getragene Unternehmen zählt mit vier Standorten in Bayern - in Bad Griesbach, Bad Gögging, Nittenau und Ingolstadt zu den führenden Zentren für Rehabilitation und medizinische Versorgung in Bayern. Für 1.700 Mitarbeiter ist das Unternehmen Karrierebegleiter.