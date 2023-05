Cholesterin als Risikofaktor: Tag gegen den Schlaganfall im Passauer Wolf

Am 10. Mai fand bundesweit der von der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ins Leben gerufene Tag gegen den Schlaganfall statt. Der Passauer Wolf griff das diesjährige Motto »Cholesterin tut nicht weh!« im Rahmen eines Aktionstages auf. Mitmachstationen, Vorträge und eine Live-Präsentation waren Bestandteil des Programms im Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach. Ziel war es, den Teilnehmern Wissen an die Hand zu geben und für eine gesunde Lebensweise zu sensibilisieren. Im Fokus stand in diesem Jahr insbesondere die Gefahr durch Cholesterin als Risikofaktor.



Viele Schlaganfälle sind vermeidbar — Passauer Wolf klärt auf



270.000 Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Schlaganfall. Mehr als die Hälfte davon ist langfristig auf Therapien, Hilfsmittel oder Pflege angewiesen. Dabei wären etwa 70 Prozent der Schlaganfälle vermeidbar — durch einen gesunden Lebensstil und die Behandlung von Risikofaktoren. Um ein besseres Bewusstsein für diese wichtige Botschaft zu schaffen, leistet der Passauer Wolf an allen Standorten regelmäßig Aufklärungsarbeit in Form von Aktionstagen und Informationsveranstaltungen. Am Tag gegen den Schlaganfall am 10. Mai konnten sich Patienten und Mitglieder der regionalen Selbsthilfegruppe im Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Griesbach über Entstehung, Risikofaktoren, Prävention und Behandlung von Schlaganfällen informieren. Die Schlaganfall-Behandlung gehört zu den Schwerpunkten der neurologischen Rehabilitation im Passauer Wolf. Sie setzt dort bereits in der neurologischen Frührehabilitation an. Während der Rehabilitation im Passauer Wolf Bad Griesbach profitieren Patienten davon, dass die Innere Medizin/Kardiologie als Fachgebiet mit im Haus ist.



Aktionstag im Passauer Wolf: Cholesterin im Fokus



Während des diesjährigen Aktionstags wurde der Scheinwerfer auf das Thema Cholesterin gerichtet. »Ungünstige Cholesterin-Werte verdoppeln das Risiko für einen Schlaganfall«, erläuterte in einem Impulsvortrag Dr. med. Oliver Meier, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Neurologie und Geriatrie im Passauer Wolf Bad Griesbach sowie Regionalbeauftragter der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Er führte aus, wie sich Cholesterin auf den Körper auswirkt: »Wenn auf Dauer eine erhöhte Menge an LDL-Cholesterin im Blut zirkuliert, lagert es sich an unseren Gefäßwänden ab. Das kann zu einem Gefäßverschluss führen, die Folge ist ein Schlaganfall.« Warum diese Gefahr häufig übersehen wird, erklärte der Chefarzt so: »Ein hoher Cholesterinspiegel kann genetisch bedingt sein. Meist spüren die Betroffenen ihn gar nicht. Deshalb ist es wichtig, Risikoträger frühzeitig zu identifizieren und mit einer gesunden Lebensweise entgegenzuwirken.« Was einen gesunden Lebensstil ausmacht und wie er sich im Alltag am besten umsetzen lässt, erfuhren die Teilnehmer des Aktionstages an verschiedenen Mitmachstationen, an denen sie selbst aktiv werden durften. Eine Live-Vorführung der extrakraniellen Doppler- und Duplexsonographie der hirnversorgenden Gefäße sowie eine Fragerunde, bei der Schlaganfall-Experten aus Medizin und Therapie Antworten lieferten, rundeten das Programm des Aktionstages ab.



Risiko durch Blutfette kennen und mit gesunder Lebensweise reduzieren



Wie groß die Gefahr durch zu hohe Cholesterinwerte ist, zeigt eine Testreihe der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe: 7.000 Mitarbeiter deutscher Unternehmen und Behörden wurden im Rahmen eines Risiko-Checks untersucht. Das Ergebnis: 45 Prozent der Teilnehmer zeigten kritische Cholesterinwerte, darunter häufig junge Frauen, die sonst unauffällig waren und von ihren Werten überrascht wurden. »Es lohnt sich für jeden, unabhängig von Alter und Geschlecht, seine Cholesterinwerte frühzeitig überprüfen zu lassen«, rät Dr. med. Oliver Meier. »Insbesondere dann, wenn bereits Schlaganfälle und Herzinfarkte in der Familie vorkamen. Eine erste Messung des Gesamtcholesterins ist ganz einfach in vielen Apotheken möglich.« Daneben empfiehlt sich eine gesunde Lebensweise mit ausreichend Bewegung. Für den kleinen Bewegungsschub zwischendurch hat das Passauer Wolf-Therapieteam einen »Fitness-Smoothie« mit Übungen erstellt, der auf der Website heruntergeladen werden kann. Aktivität ist auch eine wichtige Säule in den zahlreichen – teils von den Krankenkassen bezuschussten – Präventionsangeboten des Passauer Wolf. Unter pwlebensart.de können Interessierte sich einen Überblick über die Möglichkeiten verschaffen und direkt einen Starttermin vereinbaren.