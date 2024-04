Boys’ Day: Ein Tag als Gesundheitsexperte im Passauer Wolf Bad Gögging

Das sind bei Mädchen z. B. Berufe aus den Bereichen Naturwissenschaften, IT, Handwerk und Technik. Fehlende männliche Fachkräfte gibt es hingegen unter anderem in den Berufsbereichen Bildung, Erziehung, Gesundheit/Pflege und Dienstleistung. »Im Passauer Wolf Bad Gögging sind 77 Prozent der Mitarbeiter Frauen. Mit einem Boys’ Day wollen wir auch die Jungen für die facettenreichen Berufe im Gesundheitswesen begeistern«, sagt mit Susanna Gubo die Leiterin der Personalabteilung im Passauer Wolf Bad Gögging. Die Teilnehmer des Boys’ Day wurden von Hans-Martin Linn, Geschäftsleiter im Passauer Wolf Bad Gögging, empfangen. Anschließend bekamen sie aus erster Hand praktische Einblicke in die Bereiche der Pflege und Physiotherapie, ehe Praxisanleiter Fabian Jantke die jungen Nachwuchskräfte zum Mittagessen begleitete. Mit einer Fragerunde und kleinen Geschenken für die Teilnehmer endete der Boys’ Day im Passauer Wolf Bad Gögging. »Wir sind überzeugt, dass der Tag als Gesundheitsexperte eine inspirierende und lehrreiche Erfahrung für die Schüler war. Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit, die Gesundheitsberufe kennenzulernen und einen ersten Schritt in die Berufswelt zu wagen«, sagt Susanna Gubo optimistisch und ergänzt: »Vielleicht konnten wir mit der Veranstaltung den ein oder anderen für eine Karriere im Passauer Wolf begeistern.«»Wer sich zum Beispiel für eine Ausbildung zum Hauswirtschafter im Passauer Wolf entscheidet, den erwartet ein breit gefächertes Einsatzgebiet. Man bekommt einen Einblick in Klinik und Hotellerie. Zudem erwartet die Auszubildenden ein ganzjähriger, saisonunabhängiger Betrieb«, sagt Franziska Gampenrieder, Leiterin der Hauswirtschaft im Passauer Wolf Bad Gögging. Ausbildungsberufe gibt es in Bad Gögging auch in anderen Bereichen wie im Hotelfach, der Gastronomie oder der Küche. Auch zum medizinischen Fangestellten (m/w/d) oder zum Physiotherapeuten (m/w/d) bildet der Passauer Wolf Bad Gögging aus. In der eigenen Passauer Wolf Berufsfachschule für Physiotherapie Bad Gögging wird Schülern seit über 30 Jahren eine praxis- und qualitätsorientierte sowie patientennahe Ausbildung in familiärer Atmosphäre geboten – in Kooperation mit dem Passauer Wolf Bad Gögging. Dabei zählt die engmaschige Verbindung aus Theorie und praktischer Anleitung, die die hauptamtlichen Lehrkräfte persönlich übernehmen, genauso zu den Qualitätsfaktoren, wie die Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern. Absolventen können, dank der Jobgarantie, direkt im Anschluss an die Ausbildung im Passauer Wolf in das Berufsleben starten. Zudem steht den Schülern offen, Ausbildung und Studium zu kombinieren.