Beruf und Privatleben im Einklang – familienfreundliche Arbeitsbedingungen im Passauer Wolf

Um seinen Mitarbeitenden die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern, setzt der Passauer Wolf gezielt auf eine familienbewusste Personalpolitik. Als Mitglied im Familienpakt Bayern - einer Initiative der Bayerischen Staatsregierung und der bayerischen Wirtschaft - fördert das Unternehmen dabei aktiv eine Arbeitsumgebung, die auf Flexibilität, Rücksichtnahme und individueller Unterstützung basiert.



Beruf und Familie vereint

Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen unterstützt der Passauer Wolf seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen – sei es bei der Kinderbetreuung, der Pflege von Angehörigen oder anderen persönlichen Herausforderungen. Um berufstätige Eltern während der Sommerferien zu entlasten, wird im Passauer Wolf Bad Griesbach zudem ein Kinderferienprogramm angeboten. Außerdem werden berufliche Ziele unternehmensweit durch flexible Weiterbildungsmöglichkeiten - auch während der Elternzeit – gefördert und internationale Mitarbeitende bei der Integration sowie Familienzusammenführung unterstützt. Auch die frühzeitige Wiedereingliederung von Mitarbeitenden nach der Elternzeit ist Teil der familienfreundlichen Arbeitsumgebung im Unternehmen. Anna Mihaela Padureanu, Pflegefachkraft im Passauer Wolf Reha-Zentrum Nittenau, gelang es dank individuell angepasster Dienstzeiten nach ihrer Elternzeit frühzeitig in die Arbeitswelt zurückzukehren – eine Möglichkeit, die der zweifachen Mutter die Balance zwischen Beruf und Familie erheblich erleichterte. »Ich habe zwei Kinder im Vorschulalter und war daher vier Jahre in Elternzeit«, erzählt die Pflegefachkraft. »Dank flexibel angepasster Arbeitszeiten konnte ich früher in den Beruf zurückkehren, als ich ursprünglich gedacht hätte. Diese Unterstützung hat mir nicht nur geholfen, Familie und Beruf besser zu vereinbaren, sondern auch meine finanzielle Stabilität schneller wiederherzustellen.«



Mittlerweile befindet sich die zweifache Mutter im sogenannten 14/14-Modell. Bei dem Arbeitszeitmodell handelt es sich um einen Turnus, in dem vorwiegend Pflegekräfte 14 Tage am Stück arbeiten und anschließend 14 Tage frei haben. »Das 14/14-Modell bietet Pflegekräften eine wertvolle Balance zwischen Beruf und Privatleben«, weiß Andreas Herzog, Geschäftsführer und Leiter Personal im Passauer Wolf. »Gerade in der Pflege, wo der Arbeitsalltag körperlich und emotional fordernd ist, können unsere Mitarbeitenden Kraft im familiären Umfeld tanken und anschließend mit neuer Energie in den Beruf zurückkehren.« Auch Liana Hoffmann, Therapieplanung in der Passauer Wolf Lodge & Therme Bad Griesbach, profitiert von individuell angepassten Dienstzeiten. »Damit ich Familie, Job und meine Hobbys unter einen Hut bekomme brauche ich verlässliche Dienstzeiten und eine klare Struktur«, erklärt die zweifache Mutter. Die festen Arbeitszeiten geben ihr Planungssicherheit und ermöglichen es ihr, ihre freie Zeit gezielt für die Familie und persönliche Interessen zu nutzen.



Familiäre Verantwortung gemeinsam fördern: der Familienpakt Bayern

Der Familienpakt Bayern wurde ins Leben gerufen, um bayerische Unternehmen dabei zu unterstützen, familienfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichtbar zu machen und familiäre Verantwortung zu würdigen und zu fördern. Die Maßnahmenfelder umfassen Arbeitsbedingungen und -organisation, Führung und Personalentwicklung sowie Kommunikation und Information. »Mit unserer Mitgliedschaft im Familienpakt Bayern setzen wir ein klares Zeichen für eine familienfreundliche Arbeitswelt«, sagt Andreas Herzog. »Familie und Beruf dürfen kein Widerspruch sein. Nur, wenn beides im Gleichgewicht ist, können unsere Mitarbeitenden ihr volles Potenzial entfalten.«

