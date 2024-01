»Arbeitgeber der Zukunft«: Passauer Wolf für moderne Unternehmensführung gewürdigt

Der Passauer Wolf wurde vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) als »Arbeitgeber der Zukunft« ausgezeichnet. Diese Anerkennung würdigt nicht nur die modernen Führungsqualitäten mit Fokus auf das Mitarbeiterwohl sowie die innovativen Recruiting-Strategien, sondern auch das Engagement der Unternehmensgruppe hinsichtlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit.



Moderne Mitarbeiterführung und Innovationskraft



»Die Auszeichnung belegt, dass sich unser Einsatz für das Wohl der Mitarbeiter und attraktive Arbeitsbedingungen lohnt«, so der Leiter Personal des Unternehmensverbundes Andreas Herzog, der für die Zukunft u. a. das Bilden und Halten starker Teams und die individuelle Förderung als Aufgabe sieht. Die Innovationskraft zeige sich zudem »im Ausbau der Digitalisierung und zukunftsfähigen, nachhaltigen Strukturen, in die in den letzten Jahren viel investiert wurde«, so Geschäftsführer Stefan Scharl. Mit dem Titel »Arbeitgeber der Zukunft« zeichnet das DIND Unternehmen aus, die durch Zukunftsorientierung und hohe Arbeitgeber-Qualitäten herausstechen. Im Prüfverfahren liegt das Augenmerk auf moderner Führung und Mitarbeiterorientierung: So flossen insbesondere Kriterien wie Karriere-Chancen, flexible Vergütungsmodelle, Mitarbeiter-Benefits sowie individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in die Bewertungsmatrix ein.



Auszeichnung als Qualitätsmerkmal für Fach- und Nachwuchskräfte



Trotz krisenbesetzter Zeiten und einer hart umkämpften Branche schafft es der Passauer Wolf, attraktiver Arbeitgeber im Gesundheitswesen zu bleiben. Man hat sich intensiv damit befasst, was Bewerber bewegt und weiß heute mehr dazu, was Mitarbeiter im Unternehmen hält. An diesen Stärken setzt die Personalpolitik an. »Um im Wettbewerb um Fachkräfte zu bestehen, müssen wir uns ständig weiterentwickeln und auf die Bedürfnisse einzelner eingehen«, erklärt Antonia Henkel, Personalreferentin im Passauer Wolf. »Werte wie Selbstbestimmung, persönliche Entwicklung und Sinnhaftigkeit sind heutzutage entscheidend für Bewerber. Die Auszeichnung als »Arbeitgeber der Zukunft« bestätigt uns, dass unsere Maßnahmen Wirkung zeigen und wir als attraktiver und moderner Arbeitgeber wahrgenommen werden.« Zu den Attraktivitätsfaktoren gehören eine positive Entgeltentwicklung, zahlreiche Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements, über 150 eigene Mitarbeiterwohnungen sowie Unterstützung bei der Wohnungssuche und individuelle Arbeitszeitmodelle und ressourcenorientierte Führung. Events stärken das Teamgefüge und den interkulturellen Austausch. Fortbildungen werden im eigenen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe angeboten.



Wichtiger Akteur für das Gemeinwohl



Der Passauer Wolf übernimmt nicht nur durch seine Mitarbeiterorientierung, sondern auch durch nachhaltiges und soziales Engagement Verantwortung für die Gesellschaft. Für seinen sehr hohen Beitrag zum Gemeinwohl wurde der Passauer Wolf erst kürzlich von der WirtschaftsWoche ausgezeichnet (Mehr dazu). Langjährige Kooperationen mit Akutkrankenhäusern sowie Engagements in Selbsthilfegruppen, Netzwerken und Vereinen verbessern die Versorgung und den Informationsaustausch. Die Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren stärkt die Wirtschaft in der Region. Regelmäßige Aufklärungsarbeit macht den Passauer Wolf zu einer wichtigen Anlaufstelle für Betroffene und Interessierte. Zum Nachhaltigkeits-Engagement des Passauer Wolf zählen u. a. Investitionen in energieeffizientes Gebäudemanagement, kurze Lieferwege durch regionale Kooperationen, der kontinuierliche Ausbau digitaler Prozesse und die Teilnahme an Recycling-Initiativen.



Über die Auszeichnung »Arbeitgeber der Zukunft«



Die Auszeichnung hilft Unternehmen, sich im Wettbewerb um Fach- und Nachwuchskräfte zu positionieren. Ausgezeichnet werden innovative Unternehmen mit klarer Digitalisierungsstrategie, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen und attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Alle Unternehmen durchlaufen einen mehrstufigen Analyseprozess. Dazu gehört unter anderem eine technische und inhaltliche Analyse des digitalen Außenauftritts mit Webseite und Social‐Me‐dia‐Kanälen sowie eine Auswertung der Rezensionen von Kunden und Mitar‐beitern (Social Listening). Unterstützt wird die Initiative von der ehemaligen Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries.